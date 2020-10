Zirk ja Energy Standard alustasid hooaega teise kohaga

Võistluse avapäeval ujus Zirk kaks korda 100 m liblikat. Esimesel korral individuaalselt ja teisel teatemeeskonna koosseisus. Individuaalselt sai eestlane ajaks 52,35. "Lootsin sisimas muidugi paremat resultaati," kommenteeris Zirk oma sooritust sotsiaalmeedias. "Aga ma arvan, et see on hea algus uuele hooajale." Teatemeeskonna koosseisus näitas Zirk aega 51,78. "Teateujumises proovisin olla julgem ning hoida tempot kahe maailmarekordi hoidjaga (Caeleb Dressel ja Chad le Clos), kelle vahel ma pidin ujuma," lisas Zirk.

Uuest hooajast on võistlusel kasutusel "Jacpot" reegel, mis tähendab, et igal alal on välja töötatud marginaal ning kui võitja aeg on ükskõik kellest kiirem antud marginaali võrra, siis saab võitja tema punktid endale. "Iga stardiga toimusid väga suured punktide muutused, mida ei osanud keegi ette arvata," kirjeldas Zirk. "Kõik on nüüd kindlasti targemad ja tiimide pealikud teevad edasisi otsuseid seda reeglit silmas pidades."

Avapäeva järel hoidis Energy Standard 235 punktiga teist kohta. Esimene oli Cali Condors (280 p) ja kolmas LA Current (214).

Teisel võistluspäeval ujus Zirk 200 m liblikat ja 200 m vabalt. Liblikujumises andis 1.54,73 eestlasele kuuenda tulemuse ning vabaltujumises näidatud aeg 1.45,90 kaheksanda koha. "Huvitava faktina tooksin välja selle, et vabaltujumises oli tegemist esimese individuaalse ujumisega ISL-i ajaloos, kus kaks Baltimaa ujujat koos ujusid. Nimelt kuulub minu tiimi Leedu ujumisäss Danas Rapsys, kellega ma seda ala kõrvuti ujusin," ütles Zirk.

Kahe päeva kokkuvõttes sai Energy Standard 463 punktiga teise koha. Võidu pälvis esimeselt matšilt Cali Condors (567) ja kolmanda koha LA Current (266).

"Selle aasta esimese "suure võistlusega" jäin väga rahule," võttis Zirk kaks võistluspäeva kokku. "Usun, et väiksemaid vigu parandades muutuvad ka tulemused paremaks ning suudan TOP3 meestele lähemal olla. Igatahes on mul hea meel olla osa sellest liigast ning võistelda jälle maailma tippudega. Nüüd on meie tiimil pikem paus enne järgmist matši ning uuesti astume võistlustulle 1-2. novembril. Meie vastaseks saavad olema tiimid Aqua Centurions, NY Breakers ja Toronto Titans."