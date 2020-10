Rahvusvaheline ujumisliiga ehk International Swimming League (ISL) toob alates 16. oktoobrist Budapesti kokku maailma ujumise koorekihi. Nagu eelmiselgi hooajal, võistleb Kregor Zirk Türgi klubi Energy Standardi eest õlg õla kõrval maailma paremikuga.

"Kahe nädala pärast algab ISL-i teine hooaeg. Kõik tiimid lähevad Budabesti ja tehakse sarnane olukord nagu NBA-s oli. Elatakse mullis ning toimub niiöelda tavahooaeg ning siis tehakse poolfinaalid ja seejärel finaalid toimuvad kuskil aasta lõpus," kirjeldas Zirk võistluste toimumist intervjuus ERR-ile.

Enne Budapestis algavat viienädalast võistlust siirdub Zirk pühapäeval tagasi treenima Türki, kus veetis kolm nädalat ka septembris.

"Hea meel oli jälle tiimi näha ja nendega koos treenida," jätkas Zirk. "Terve see aeg, mis ma Eestis olin, umbes viis-kuus kuud, treenisin ma kogu aeg üksi ja see hakkas lõpuks vaimselt väsitama. Seal oli väga hea koos treenida ja väga head tingimused. Sai ka natuke päikest näha. See oli väga hea algus uuele hooajale. Treeninggrupp ja -kaaslased on seal väga tasemel."