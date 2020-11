Zirk ujus treeneri vea tõttu neljanda päeva avamatšil vaid ühe distantsi

"Tänane päev oli minu ISL-i karjääri kõige lühem. Seda tänu treeneri veale, kui ta pani minu asemel Kliment Kolesnikovi 200 m selili ujuma. See tähendas, et startisin ainult 4 x 100 m vabalt teateujumises," kirjutas Zirk sotsiaalmeedias. "Tundsin end kui täieliku sprinterina. Teadet ujusin koos Simonas Bilise, Andrei Žilkini ja Ben Proudiga. Minu teatevahetus oli teisena ning suutsin välja pigistada aja 48,18. Kokkuvõttes tulime viiendaks."

Vaatamata sellele, et Energy Standardil pole neljandas matšis väljas parimat tiimi, siis hoitakse siiski 300,5 punktiga kindlat liidrikohta. "Meie kasuks räägib see, et nii meie naiste kui meeste kombineeritud teateujumised saavutasid esikohad ehk me saame teise päeva lõpus toimuval "Skinside" võistlusel ujumisviisid valida. "Skins" võistlus koosneb kolmest 50 m stardist, mis toimuvad iga kolme minuti tagant. Peale esimest ujumist langeb välja neli ujujat, teises ujumises langeb kaks ehk kolmandas ujumises jäävad ujuma ainult kaks ujujat. Tegemist on väga huvitava ning ettearvamatu võistlusformaadiga," lisas Zirk.

Energy Standardi järel hoiab teist kohta 235 punktiga Tokyo Frog ja kolmandat 183,5 punktiga Iron.