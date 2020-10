Kregor Zirk: ISL on meie klubi jaoks prioriteet number üks

Nimelt viibib Zirk oma profiklubi Energy Standard koosseisus praegu Ungaris Budapestis, kus toimub Rahvusvahelise Ujumisliiga ehk ISL-i teine hooaeg. Selleks, et mitmeosalist võistlust üldse läbi viia, on osalevad sportlased kokku kuueks nädalaks isolatsiooni pandud. Kogu kompleks asub ühel väikesel Doonau jõe saarel.

Ma tean, et alguses oli hästi palju juttu Austraaliast, aga kuna seal läks olukord halvemaks ja sealne valitsus ütles "Ei", siis Budabest oli järgmine valik," tutvustas Zirk tagamaid intervjuus Vikerraadiole. "Siia on väga hea bassein tehtud, see ehitati kolm-neli aastat tagasi. Hotell ja bassein on väga lähestikku ehk siin on ühed paremad tingimused üldse sellise asja korraldamiseks."

Rahvusvahelises ujumisliigas osaleb tänavu kokku kümme klubi. ISL-i esimene osavõistlus peeti 16. ja 17. oktoobril. Eelringides võistlevad omavahel neli klubi.

Zirk ja Energy Standard käisidki basseinis kohe esimesel osavõistlusel ja saavutasid seal teise koha. Järgmine etteaste tehakse pühapäeval ja esmaspäeval. Just Energy Standard kaitseb ISL-i tiitlit, mis võideti mullu detsembris.

"See võistlus on meie klubi jaoks number üks prioriteet hetkel. Tean, et mõnede ameeriklaste jaoks see pole nii, kuna nad mõtlevad olümpiale, aga meie peatreener on otsustanud, et see on üpriski tähtis ja suur asi ujumise ajaloos. Iga sportlane üritab siin olla kõige paremas vormis ja eelkõige finaalis seda näidata. Eks me kasutame seda laager-võistlust võistlemise ja treenimise jaoks. Sel aastal on üldse olnud nii, et seda võistlemist pole palju olnud. Siin saab võistlustunnetust tagasi ja teistega vastamisi minna," jätkas Zirk. "Lisaks saab uute treeningpartneritega treenida ja teisi treeninglähenemisi vaadata."

Kuidas jäi Zirk rahule oma sooritusega esimesel osavõistlusel? "Esimese võistluse kohta oli täitsa okei sooritus. Juba esimesel võistlusel muutusin iga stardiga paremaks. Õnneks on meil siin tehnika analüüsija, kellega saab kõik stardid üle vaadata. Ootan huviga järgmist starti, et saaks vigu parandada ja loota paremale tulemusele," tunnistas Zirk, kelle sõnul on sel aastal ISL-i raskem võita.

"Arvasime enne võistlust, et võib-olla on natuke lihtsam, sest meie tiim muutus paberil natuke tugevamaks kui oli mullu, aga sel aastal on nii mitmedki uued reeglid eesotsas jackpot'i reegliga, kus alavõitjal on võimalik ära varastada teiste ujujate punkte, kui ta piisavalt kiirelt ujub," kirjeldas Zirk. "Nagu näha on olnud, siis see on väga suur tegur olnud terve matši ajal. Nendel tiimidel, kellel on rohkem tippujujaid, need saavad sellest muudatusest rohkem kasu, kui need, kellel on rohkem keskmise tasemega ujujaid, kes võib-olla eelmisel aastal tõid rohkem punkte, aga sel aastal, kui punktid ära varastatakse, siis ei ole võimelised nii palju punkte enam tooma. Kõik on võimalik, aga samas on natuke raskem küll, kui eelmisel aastal."

Kuidas motiveeritakse tagumisi ujujaid pingutama? "Siin on see, et kui jala lased liiga sirgeks, siis saad veel miinuspunkte," jätkas Zirk. "Kui sa ei uju teatud ajast kiiremini, siis antakse su tiimile miinuseid. Mina sain aru, et kõigil on siin oluline lõpuni pingutada ja sellepärast need ajad tehti."