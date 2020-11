Õiglane treeningutest USA-s: tunnen, et liigun õiges suunas

"Üks asi, mis praegu jääb natuke vajaka ja mis mul Eestis oli kogu aeg olemas - ma sain autoga kõik vajalikud asjad üsna kiirelt kätte. Hetkel on mul USA load tegemisel, et auto ligi saada ja liigelda paremini, siis selles osas saab korda. Kõik muud asjad - ma olen väga hästi kohanenud ja mul ei ole üldse sellist tunnet, et ma olen välismaal ja ei saa hakkama mingite asjadega. Õnneks on mu tüdruksõber ja Karl Robert ka aidanud mind. Selles mõttes on mul tänu nendele läinud kohanemine väga ilusasti," rääkis Õiglane intervjuus Vikerraadiole. "Ma saan treenida ilusasti, massaažid on olemas, kõik on olemas. Kõik muud asjad väljaspool sporti on olemas ja spordiga seotud asjad on ka paigas. See on suur üllatus, ma arvasin, et mul läheb sellega kauem aega, see on hästi hea."

Kuidas mõjutab koroonaviirus Õiglase elu USA-s? "Ma mõtlesin, et kui ma tulen USA-sse, siis on kõik väga range ja kuskil ei saa käia. Õnneks saab trennides kõik tehtud ja igale poole minna ning kui ka on probleem, siis saab tegelikult treeneri juures jõusaalis käia, mis tal oma kodus on. Muude asjadega on nii, et sisetingimustes paned maski ette ja kõik on samamoodi nagu Eestis," jätkas Õiglane.

Treeningute iseloom on Õiglase sõnul USA-s teistsugune. Üldiselt läheb ettevalmistus uueks hooajaks hästi, boonusena aitab soe kliima vältida vigastusi.

"Mis on teistsugune võrreldes Eestiga? Siin on kvaliteet rohkem tähtsam kui kvantiteet. Kui alasid teeme, siis teeme natuke vähem ja need katsed, mis me teeme, peavad olema võimalikult head ja kui ei tule välja, siis lõpetame ära sellel hetkel, mitte ei hakka punnitama teatud arv kordusi täis. See on üks asi, mis on teistsugune ja teine on see jõusaali pool, mis mulle väga meeldib. See on selline intensiivne ja ma tunnen, et ma saan sellega tugevamaks," kirjeldas Õiglane. "Aga üldine plaan, kuidas paremaks saada või üldine hooaja ettevalmistusplaan on üsna sarnane. Teatud asju näeb treener teisiti, mida ma pole enne kuulnud. Ühesõnaga mõnes mõttes on hästi erinev ja mõnes mõttes sarnane. Mulle väga meeldib praegu. Pöiad on mul nõrgad ja nendega näen palju vaeva, kuid see kliima siin soodustab mul olla rohkem terve, kui ma muidu olen olnud. Näiteks käisin hommikul trennis ja sai lühikestes pükstes asju rahulikult teha. See on suur pluss ja ma tunnen, et olen saanud kõike teha. Ma tunnen, et ma liigun õiges suunas."

Üks peamisi Eestist lahkumise põhjuseid oli Õiglase sõnul treeningpartnerite puudus. USA-s treenib ta väga esinduslikus seltskonnas. Lisaks kahele tugevale Ameerika kümnevõistlejale ja Karl Robert Salurile harjutavad Petros Kyprianou grupis Johannes Erm ja Karel Tilga. Ka Maicel Uibo pole kaugel.

"See on ikka täiesti erakordne. Nagu Maicel kommenteeris kuskil, siis meie punt on parem kui mõne rahvuskoondise terve koondis teiste alade peale kokku," ütles Õiglane. "Hommikuti teevad ülikooli omad tavaliselt oma pundiga trenni, õhtuti teeme koos. Üleüldiselt on see nii suur asi, kui sul on tugevad treeningpartnerid. Minul on see hea, et kõik kutid on minust kiiremad ja nendega koos joostes tunnen ma, et saan punnitada kõvasti rohkem, kui üksinda oleksin pingutanud. See on hästi suur pluss ja üldse teised alad ka. See on hullult fun, sest sa ei tunne, et üksi on kuidagi masendav. See on minu jaoks lihtsalt nii suur pluss."

26-aastase Janek Õiglase kümnevõistluse isiklik rekord on 8371 punkti, mille ta püstitas kolm aastat tagasi Londoni maailmameistrivõistlustel neljandaks tulles. Eelmisel aastal Doha MM-il kuuenda koha saanud Õiglane hakkab järgmisel aastal jahtima Tokyo olümpianormi, mis on 8350 punkti. Kuigi sisehooaja kohal on koroonaviiruse leviku tõttu praegu väga palju küsimärke, peaksid enne välishooaega toimuma nii Euroopa- kui ka maailmameistrivõistlused. Õiglane soovib sisetingimustes kindlasti võistelda ja võimalik, et teeb olukorra paranedes kaasa ka traditsioonilisel kodusel rahvusvahelisel mitmevõistlusel.

"Kindlasti võiks võistelda. Kas proovida teha normi rahvusvahelisel mitmekal või kui m EM-ile kutse saan, siis lähen ainult sinna. Kindlasti on mul mõttes võistelda, kui võistlused toimuvad. Tahan võistelda, sest eelmisel aastal ma ei võistelnud kuskil. Mul oli igasuguseid probleeme ja ma tahan lihtsalt võistlustunnetust, siis on mul lihtsam minna suvehooajale vastu," ütles Õiglane. "Kui ei saa võistelda, siis pole ka hullu, aga plaanis on üks mitmevõistlus kindlasti teha sel hooajal."