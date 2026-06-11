Rooba meenutas lahkumist Venemaalt: kõik info põhines kuulujuttudel

Hooajal 2020/2021 Soome kõrgliiga põhihooajal 30 väravat visanud ja sellega liiga paremuselt teise väravaküti staatuse saanud Rooba liitus seejärel maailma tugevuselt teise liiga KHL-i klubiga Tšerepovetsi Severstal.

Seal jõudis ta litrit taga ajada pool hooaega, sest 2022. aasta veebruaris algas sõjategevus Ukrainas ja sarnaselt paljudele välismaalastele otsustas ka Rooba kiirelt lahkuda.

"Eks mure oli kindlasti. Nüüd, aastaid hiljem, kui see sõda on kestnud ilmatuma kaua, siis oleme väga kursis sellega, mis see on. Teame väga hästi, mida kuri venelane teeb. Sel hetkel oli suur teadmatus. Kõik info põhines kuulujuttudel. Uudistel, kus taust ei olnud teada," meenutas ta neid 2022. aasta veebruaripäevi intervjuus R2 hommikuprogrammile.

"See oli kindlasti väga stressirohke hetk, aga mul läks kõik väga hästi. Minu asjadega draamat ei olnud. Sain oma vara kätte, ise sealt tulema ilma probleemideta. Sain oma meeskonnaga sel hetkel asjad kokku lepitud nii, et kui see sõda algas, siis ma enam ühtegi mängu ei mänginud. Kõik asjad läksid sujuvalt."

"Sel hetkel oli sõnum see, et see asi lõppeb mõne päevaga," meenutas Rooba. "Nad ise seda siiralt uskusid. Kõik me teame tõde. Pean tunnistama, et kõik läks hästi, sain kõik oma asjad kätte ja ka ise tervelt tulema."

Rooba sõnul loodeti toona, et sõda on ajutine ja peagi saab Rooba meeskonna juurde naasta. "Kõik asjad tehti niimoodi, et ... nad veel väga soovisid, et ma jätkaks seal ka järgmisel hooajal, mis - me kõik saime aru - on sel hetkel võimatu. Endiselt võimatu. See tulenebki sellest, et see inforuum, kus elavad nemad ja kus meie, on natuke erinevad. Nende nägemus asjadest on teistsugune."

Rooba kirjeldas veidi, kuidas venelased toona mõtlesid. "Paneme olukorra vastupidi. Kui ise tarbime "Aktuaalset kaamerat" nädalast nädalasse, siis need uudised, mis tulevad, üldiselt usume neid. Võtame seda kui mingit tõde, mille järgi elada. Kui keegi tuleks Venemaalt ja ütleks, et ärge uskuge ühtki uudist, mis "Aktuaalne kaamera" teile esitab, siis me ütleks ka, et mis nalja teete? See tundub ju absurdne."

"Selle võibki panna vastupidi," jätkas ta. "See inforuum, mida nemad tarbivad, on väänatud seal selliseks nagu ta on. See on nende inimeste tõde. Selle vastu on kohalikega üpris raske vaielda. Aga sellest on nüüd nii mitu aastat möödas ja mul on väga raske kommenteerida seda, mis praegusel hetkel toimub. Mul puudub kontakt sealsete inimestega. Ma ei oska öelda, kas mingi alternatiivne meedia on pääsenud inimeste teadvusesse."

Pärast KHL-i karjääri lõppu naasis Rooba esialgu oma endisesse koduklubisse JYP-i, aga on kaks viimast hooaega mänginud Kouvola meeskonnas.