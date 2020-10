Käsipallileegion: Hendrik Varul ja Hammarby tunnistavad ainult võite

Eelmisel nädalal saadi erinevates käsipalliliigades läbi viia vaid umbes pooled välismaal mängivate eestlaste osalusel planeeritud mängud. Kaks meest – Hendrik Varul ja Karl Roosna – on oma koduklubidega seni tunnistanud ainult võite.

Hendrik Varul tegi mullu karjääri esimese hooaja välisklubis, ehkki jaanuaris tekkis pikem paus õlavigastuse näol ning märtsis peatas võimaliku tõusu Rootsi meistriliigasse juba COVID-19. Uut hooaega on Hammarby IF aga kohalikus esiliigas alustanud väga võimsalt – seitsme vooruga on tabelis seitse võitu.

Varul: meeskonnas valitseb väike kättemaksu meeleolu

Laupäeval saadi alanud hooaja suurim võit, kui kodusaalis hävitati seni viiendal astmel paiknenud Anderstorps SK 41:24 (24:11). Varul viskas hooaja isiklikuks rekordiks neli väravat, kokku on Eesti koondise joonemängija seitsme mänguga tabanud 14 korda.

"Meeskonnas valitseb eelmise hooaja lõpu tõttu väike kättemaksu meeleolu, tahame kohalikule alaliidule näidata, et väärisime kõrgliigakohta. Igat mängu ei taheta mitte ainult võita, vaid soovitakse seda teha võimalikult suureskooriliselt," selgitas Varul Hammarby seisukohta, sest mullu jäädi esiliigavõidust väravate vahe tõttu ilma.

"Täisedu taga on ilmselt tõsiasi, et meeskond jäi võrreldes mullusega samaks, lisandus vaid üks väga vajalik vasakukäeline tagamängija. Oleme saanud treeningutel rõhku panna väiksematele detailidele, kuna üldine alus meie mängujoonisele pärineb eelmisest aastast ja on kõigile juba sisse juurdunud," tunnistas detsembris 25-aastaseks saav Varul.

"Paranenud õlg pole mul veel päris sada protsenti korras. Suurema koormuse peale kipub õlg kiirelt väsima ja hoiab mind veidi tagasi. Mänguaja eest tuleb siin muidugi võidelda – rootslasest paarimees sai pärast mu vigastust põhikoosseisu ja hetkesiht ongi see koht temalt tagasi võidelda," sõnas Põlva Serviti kasvandik.

Rootsi esiliigatabeli teises otsas jätkab punktita Stockholmi AIK, kelle ridades Robin Oberg kätt valgeks ei saanud, kui kodus jäädi 25:35 (12:19) alla Kungälvs HK-le. Meistrisarjas lõppes HK Varbergi kolmemänguline võiduseeria, sest kaotati Lugi HF-le 22:37 (10:18). Karl Toom kirjutas protokolli kolm tabamust, Armi Pärt jäi väravata.

Patraili ja Jaanimaa eurosarjamängud jäid ära

Teisipäeval pidanuks nii Mait Patrail kui ka Dener Jaanimaa alustama teekonda EHF Euroopa liiga alagrupiturniiril, kuid kumbki ei saanud platsile. Rhein-Neckar Löweni kodumäng Trebnje RK Trimo vastu jäeti Mannheimi terviseametnike poolt ära viimasel hetkel, kui sloveenide ridades avastati koroonaviiruse kandja.

Moskva CSKA teadis juba ette, et teekonda 2018. aasta Meistrite liiga võitja Montpellier HB külaliseks ette ei võeta, sest prantslaste tiim lausa kubiseb viirusehaigetest. Täpselt samal põhjusel jäi CSKA-l ja Jaanimaal pidamata ka koduliigamäng Krasnodari SKIF-i vastu. Teatamata on jäänud tõsiasi, et CSKA vahetas kaks nädalat tagasi treenerit.

Uueks juhendajaks palgati Venemaa koondise peatreener Velimir Petkovic. Jaanimaal on Serbia juurtega Saksa treeneriga head mälestused, nagu ta hiljuti ilmunud raamatus "Riho-Brunost Kellyni. Ühe kooli lugu" meenutas: "Petkovic motiveeris mind ThSV Eisenachis kõvasti ning aitas pikalt vigastuspausilt tagasi."

Saksamaa Bundesligas aitas Mait Patrail värava ja kolme resultatiivse sööduga Rhein-Neckar Löweni 26:20 (12:12) võiduni HC Erlangeni üle ning et senine liider SC DHfK Leipzig sai esimese kaotuse, siis tõusid "lõvid" ka tagasi tabelitippu.

Roosnal täisedu, magusad võidud Rumeenias ja Soomes

Saksamaa kolmanda liiga ida-põhja tsoonis jätkab 1.VfL Potsdam pärast Schwerini Mecklenburger Stiere 33:29 (17:16) alistamist täisedu, nelja võiduga. Karl Roosna viskas Potsdami kasuks hooaja isikliku skoorirekordi ehk neli väravat.

Rumeenias ja Soomes noppisid eestlased kaks vägagi magusat ja nappi võitu. Martin Johannson viskas ühe värava, kui Bukaresti Steaua alistas võõrsil Calarasi AHC Dunarea 24:23 (10:11) ning kirjutas tabelisse hooaja neljanda võidu.

Soome meistrisarjas oli Helsingi IFK samuti võõrsil üle Grankulla IFK-st tulemusega 27:26 (13:11). Kristo Voika viskas kolm ja HIFK-i särgis debüteerinud Sten Maasalu kaks väravat. Voika on 36 tabamusega Soome liiga snaiprite tabelis kuuendal kohal.

Prantsusmaa esiliigas ei saa kuidagi võiduarvet avatud Nice'i Cavigal Handball. Eelmisel nädalal jäädi alla Grand Nancy Handballile 25:30 (13:16) ja Pontault-Combault Handballile 25:28 (16:14). Jürgen Rooba viskas nizzalaste kasuks esimeses mängus kolm väravat, teises jäi nullile.

Lisaks eurosarjale ja Venemaa liigale, lükati eelmisel nädalal edasi ka kohtumised Tšehhimaal (Martin Grištšuk), Luksemburgis (Alina Molkova) ja Hollandis (Jesper Bruno Bramanis).