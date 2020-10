Käsipallileegion: Soome naasnud Kristo Voika kiidab kohaliku liiga arengut

Läbi aegade populaarseim eestlaste mängupaik ehk Soome meistriliiga – kus tänavu osaleb põhiturniiril ka HC Tallinn – pole meie pallurite klubidele eriti edukalt alanud. Liigatabeli kolm viimast on hetkel Siuntio IF, Helsingi IFK ja HC Tallinn.

Avavõidu toonud mängus valiti parimaks Voika

Viieaastase pausi järel Soome naasnud Kristo Voika aitas kolmapäeval Helsingi IFK hooaja esimese võiduni, visates üheksa väravat ja teenides kohtumise parima tiitli 30:23 (18:14) võidumängus Åbo IFK üle. Laupäeval jäädi aga selgelt, 20:36 (10:19) alla linnarivaal Dickenile, Voika sai kirja viis tabamust.

"Pärast seiklusi Türgis, Saksamaal ja Tšehhis sai nagu mõeldud, et tuleks kodule lähemale. Novembri lõpul peaks meie perre sündima esiklaps, nii et seegi oli lisapõhjuseks. Olen soomlastega head sidemed säilitanud ning lepinguni HIFK-iga jõudsin kiirelt," selgitas Riihimäe Cocksiga 2014. ja 2015. aastal Soome meistriks tulnud Voika.

"Võin öelda, et Soome liiga on nende aastatega suure hüppe edasi teinud. Need mängijad, kes minu esimesel Soome "tuuril" juuniorid olid, on nüüd tõsised mängumehed. Klubid on läinud professionaalsemaks ja ka Cocks pole enam üksi tipus, nagu aastaid oli," arutles 29-aastane mängujuht.

"Koduklubi seis on hetkel raske, meid kimbutavad mitmed vigastused. Tegime siiski nii Cocksi kui ka Siuntio vastu head partiid, kuid natuke jäi puudu. Nüüd saime avavõidu kätte, aga Dickeni vastu jõudu ja teravust ei jätkunud," tunnistas Voika, kes HIFK-is täidab vajadusel kõiki rolle, aga enim tegutseb hetkel vasaksisemisena.

Siuntio IF sai sel nädalal tabelisse teise võidu, kui laupäeval alistati kodus HC Tallinn 26:25 (13:14). Ott Varik viskas võitjate kasuks ühe värava. Soome liigat juhib täisedu kuue võiduga Helsingi Dicken, kus abitreeneri rollis Eesti ekskoondislane Valdar Noodla.

Patrail ja Roosna jätkavad Saksamaal täiseduga

Saksamaa Bundesligas sai nädalaga kaks võitu juurde ning jätkab täiseduga Rhein-Neckar Löwen. 26:24 (14:13) võidumängus Ludwigshafeni Euleni üle viskas Mait Patrail ühe värava, kuid tegi pühapäeval senise parima etteaste "lõvide" särgis, tabades kolm viset, andes kaks resultatiivset söötu ning lisades vaheltlõike ja bloki, kui Esseni TuSEM alistati 33:27 (16:15).

Sarnaselt Patrailiga on hooaega Saksamaa tugevuselt kolmandas liigas alustanud Karl Roosna. Tema uus koduklubi 1. VfL Potsdam sai teises voorus teise võidu, alistades liiga põhja-ida tsoonis TSV Altenholzi 27:22 (16:11). Roosna jäi pühapäeval väravata.

Venemaa kõrgliigas tegi hea mängu Dener Jaanimaa, kuid Moskva CSKA vandus kodusaalis kõige napimalt alla Peterburi Lesgaft-Nevale 25:26 (11:11). Mullune Eesti parim käsipallur viskas viis väravat ja andis kolm resultatiivset söötu, ent mängu parimana pommitas endine Põlva Serviti pallur Pavel Turajev piiterlaste heaks üheksa kolli.

Rumeenia meistrisarja maraton-turniiril kujunes Martin Johannsoni ja Bukaresti Steaua teekond arvatust kergemaks – kahes mängus saadi loobumisvõit, sest vastaseid ei lubatud koroonaviiruse tõttu platsile. Kolmest ülejäänud mängust võitis Steaua ühe ja kaotas kaks, Johannson viskas kokku viis väravat.

Karl Toomilt 7+7, Alina Molkovalt 14 väravat

Hea nädal oli kahe Eesti koondislase koduklubil HK Varbergil Rootsi kõrgliigas, sest pärast nelja kaotust nopiti kaks võitu. IFK Ystad HK 28:24 (11:13) alistamisel oli võimsas hoos Karl Toom, kes tabas seitse korda ja lisas sama arvu resultatiivseid sööte.

Varbergi 30:29 (13:12) võidumängus OV Helsingborg HK üle jõudis Toom visata kaks väravat, enne kui enda ees punast kaarti nägi. Armi Pärt sai kahe mänguga kirja ühe tabamuse. Varberg tõusis 15 meeskonna konkurentsis viimaselt astmelt 13. kohale.

Rootsi esiliigas jätkavad võidulainel Hendrik Varul ja Hammarby IF. Viies võit tuli tulemusega 31:25 (14:12) Skånela IF-i üle ja Varul viskas kaks väravat. Robin Oberg jäi haiguse tõttu eemale, kui Stockholmi AIK kaotas Amo HK-le 27:36 (15:17) ja jätkab punktita.

Kaks eestlast teenisid eelmisel nädalal viigipunkti ja viskasid mõlemad sealjuures kolm väravat. Martin Grištšuk ja Praha HC Dukla mängisid Tšehhimaa meistriliigas HK FCC Mesto Lovošicega 28:28 (14:12) ning Jürgen Rooba ja Nice'i Cavigal Handball tegid 30:30 (12:14) viigi Prantsusmaa esiliigas Strasbourg Schiltigheim AHB-ga.

Nädala uskumatuima tulemuse eest hoolitses Alina Molkova. Tema tööandja CHEV Diekirch alistas Luksemburgi kõrgliiga autsaideri HB Bettembourgi kodusaalis koguni 57:13 (32:5). Molkova tulistas Eesti käsipallurite tänavuse hooaja skoorirekordiks 14 väravat.