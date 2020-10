Hamilton teenis rekordilise etapivõidu, kaksikvõit Mercedesele

Vormel-1 MM-hooaja 12. etapi Portugalis võitis sarja üldliider Lewis Hamilton (Mercedes). Ühtlasi on valitsev maailmameister võitnud nüüd 92. MM-etappi, mis tähendab, et britt tõusis vastavas arvestuses Michael Schumacheri ette esimesele kohale.

Hamilton edestas finišis meeskonnakaaslast Valtteri Bottast 25,592 sekundiga. Kolmanda koha pälvis Max Verstappen (Red Bull Racing; +34,508). Esikümnesse mahtusid veel Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri), Carlos Sainz (McLaren), Sergio Perez (Racing Point), Esteban Ocon (Renault), Daniel Ricciardo (Renault) ja Sebastian Vettel (Ferrari).

Valitsev maailmemeister võitis Portugalis toimunud MM-etapi esmakordselt, kuna viimase 24 aasta jooksul ei ole seal riigis lihtsalt võidu sõidetud. See tähendab, et Suurbritannia piloot on võidutsenud nüüd 24 erinevas riigis. Hamiltonil on seda numbrit võimalik veel tulevatel aastatel suurendada, sest uued etapid toimuvad näiteks Vietnamis, Hollandis ja Saudi Araabias.

Alates 2007. aastast on Hamilton võitnud igal hooajal vähemalt ühe MM-etapi. Esimese võidu pälvis ta Kanadas Montreali ringrajal 10. juunil aastal 2007. Seni enim MM-sarja etappe võitnud Schumacher pälvis oma esikohad aastatel 1992 - 2006.

Vormel-1 MM-hooaeg jätkub järgmisel nädalal, kui võidu sõidetakse Itaalias Imola ringrajal.