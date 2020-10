Hamilton näitas Imola ringrajal peetud ainsal vabatreeningul kiireimat aega

Hamiltoni kiireima ringi ajaks mõõdeti 1.14,726. Ta edestas teist aega näidanud Max Verstappenit (Red Bull Racing) 0,297 ja kolmanda tulemuse välja sõitnud Valtteri Bottast (Mercedes) 0,492 sekundiga.

Esikümnesse mahtusid veel Pierre Gasly (AlphaTauri; +0,907), Charles Leclerc (Ferrari; +0,962), Daniel Ricciardo (Renault; +1,113), Esteban Ocon (Renault; +1,219), Daniil Kvjat (AlphaTauri; +1,240), Alexander Albon (Red Bull Racing; +1,335) ja Lance Stroll (Racing Point; +1,356).

PRACTICE CLASSIFICATION



