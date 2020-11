Wolffi roll Mercedeses muutub, Hamilton vihjas vormelijärgsele elule

Hamilton ei ole kiirustanud oma käesoleva hooajaga lõppevat lepingut pikendama, samuti saab otsa Mercedese tiimipealiku Toto Wolffi praegune leping. Viimane kinnitas nädalavahetusel, et tema roll Mercedeses muutub.

"Ma ei tea, kas minagi siin järgmisel aastal jätkan, seega ei ole see praegu minu jaoks probleemiks," vastas 35-aastane britt küsimusele, mida võib Wolffi otsus Mercedese jaoks kaasa tuua.

"Meil on Totoga palju põhjalikke vestlusi. Olen siin olnud väga pikka aega ja saan aru soovist veidi järele anda ning rohkem aega perele pühendada," lisas Hamilton.

Seejärel küsiti Hamiltonilt, kas eksisteerib võimalus, et teda ei pruugigi järgmisel aastal vormelikarussellis näha. "Tunnen ennast väga hästi, väga tugevalt ja olen valmis veel mitmeid kuid jätkama. Aga mainisite Totot - mul on mitmeid asju mõttes. Tahaksin siin olla ka järgmisel aastal, kuid seda ei saa mingil juhul kindlalt lubada. Mul on palju huvisid ka väljaspool vormelit, ehk aeg näitab," vastas Hamilton.

"Tahame seda teekonda jätkata ja me ei ole veel lõpetanud. Lewis, mina ja kogu tiim - me ei ole veel lõpetanud," täpsustas Wolff esmaspäeval.

Tunnustatud vormeliajakirjanik Andrew Benson kirjutas pühapäeva õhtul BBC-s, et Hamilton jätkab siiski üsna kindlalt Mercedeses. "Wolffi uueks ametinimetuseks võib tõepoolest saada tegevdirektor ja ta ei pruugi enam nii paljudel etappidel kohal käia, kuid tõenäosus, et nad [Wolff ja Hamilton] ei jätka koostööd ka järgmisel kahel-kolmel aastal, on sama väike kui sellel, et Hamilton ei kindlusta tänavu oma seitsmendat MM-tiitlit," arvab Benson.

MM-sarja üldarvestuses on Hamilton nüüd kogunud 282 punkti, edestades Valtteri Bottast 85 silmaga. Kolmandana jätkab Max Verstappen 162 punktiga.