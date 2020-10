Barcelona võitis Reali, Bayern kerkis liidriks, Himkil ikka kaotustejada

Kyle Kuric viskas võitjate kasuks 15, Brandon Davies 14 ja Cory Higgins 13 punkti. Realile tõi Trey Thompkins 14 ja Alberto Abalde 13 silma.

Müncheni Bayern alistas kodus Pireuse Olympiakose 74:68 (22:18, 17:16, 22:19, 13:15) ja tõusis tänu korvidevahele liiga liidriks.

Võitjate paremad olid Wade Baldwin 18 ja Vladimir Lucic 16 punktiga. Olympiakose eest viskas 13 silma Kostas Papanikolaou.

Endiselt jätkab üksnes kaotustega koroonaviirusest räsitud Moskva oblasti Himki, kes jäi viimati lisaajal alla Tel Avivi Maccabile 87:89 (18:16, 15:20, 22:22, 26:23).

Tyler Dorsey tõi võitjate kasuks 26 punkti, kuid Euroliiga õhtu parim korvikütt oli siiski kaotajate Aleksei Šved, kelle arvele kanti 32 silma ja koguni 11 resultatiivset söötu.

Euroliiga liidrite sekka kuuluvad hetkel Bayern, Kaunase Žalgiris ja Barcelona - kõigil on viiest mängust neli võitu. Samas näiteks Peterburi Zeniit on mänginud vaid kaks kohtumist ja need mõlemad võitnud.