Ülipõnevaks kujunenud Giro liidrid alustavad viimast etappi sama ajaga

Ineos tõstis laupäeval tempot eelviimasel tõusul ja jättis nõnda maha kaks päeva roosat särki kanda saanud Wilco Keldermani (Sunweb). Etapivõidu nimel hakkasid sõitma Geoghegan Hart, Hindley ja esimese meeskonnakaaslane Rohan Dennis.

Viimasel kilomeetril läksid Geoghegan Hart ja Hindley eest ning britt ületas finišijoone napilt austraallase ees. Geoghegan Hart teenis etapil kümme boonussekundit Hindley kuue vastu ja nii on meestel kokkuvõttes pühapäevase 15,7-kilomeetrise temposõidu eel sama aeg.

????️The Last Km of an incredible stage. Tao vs Jai! What a show!



????️L'ultimo km di una tappa incredibile. Tao vs Jai! Che spettacolo!



????️Le dernier km d'une étape incroyable. Tao vs Jai ! Quel spectacle !



????️El último kilómetro de una etapa increíble. Tao vs Jai! ¡Que show!#Giro pic.twitter.com/Xah8ffSwVO — Giro d'Italia (@giroditalia) October 24, 2020

Jooksikute grupis sõita saanud Tanel Kangert püsis ees esimese tõusu lõpuni, siis langes aga tahapoole ning ületas finišijoone 40. (+8.28). Eestlane on üldarvestuses 32, kaotades duole 1:54.

"Ma olen sõnatu, unistasin sellest juba lapsena," rääkis etapi järel Hindley. "On uskumatu privileeg suurtuuril liidrisärki kanda. Ei ole küll ideaalne seda Wilcolt võtta, aga on hea, et see jääb tiimi. Annan endast temposõidus parima - tulemusest hoolimata olen oma sõiduga rahul."

"Seis on äärmiselt võrdne, rattasõidus võib kõike juhtuda," tõdes Geoghan Hart. "Usun, et näitasin eelmisel temposõidul oma võimekust. Anname endast kõik ja juhtub see, mis juhtuma peab."

Temposõiduna toimus ka Giro 14. etapp, siis oli Geoghegan Hart 13. ja edestas Hindleyt 1.15-ga.