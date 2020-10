Geoghegan Hartist sai teine Briti rattur, kes on võitnud Giro, Kangert 32.

Viimasel etapil sõitsid ratturid 15,7 kilomeetrit temposõitu ning finišijoon oli Milano toomkiriku ees. Võistlus oli põnev, sest esikoha nimel heitlesid Jai Hindley (Team Sunweb) ja Tao Georhegan Hart, kellel oli enne viimast etappi üldarvestuses täpselt sama aeg. Finišis edestas Ineos Grenadiersi rattur 39 sekundiga roosas liidrisärgis startinud Hindleyt ning pälvis sellega karjääri esimese suurtuuri võidu. Georhegan Harti aeg oli 18.14 ja Hindley oma 18.53. Mõlemad ratturid alustasid velotuuri seejuures abimeeste rollis.

Viimase etapi võitis valitsev maailmameister Ganna, kes sõitis 15,7 kilomeetrit ajaga 17.16. See teeb keskmiseks kiiruseks 54,556 km/h. Teise koha sai belglane Victor Campenaerts (NTT Pro Cyling; +0.32) ja kolmanda austraallane Rohan Dennis (Ineos Grenadiers; +0.32). Kangert kaotas võitjale 2.07 ja lõpetas 64. kohal.

Giro d'Italia üldvõiduga sai Geoghegan Hartist teine Suurbritannia rattur, kes on Itaalia suurtuuril esikoha pälvinud. Samaga sai 2018. aastal hakkama Chris Froome, kes sel aastal sõidab Vuetal. "Isegi oma kõige segasemates unenägudes ei kujutanud ma ette, et ma võiksin tänavuse Giro võita," kommenteeris Geoghegan Hart 21. etapi finiši järel. "Kogu oma karjääri jooksul olen ma unistanud TOP10 kohast, võib-olla TOP5. Ühesõnaga võtab see ilmselt väga kaua enne, kui võit mulle päriselt kohale jõuab."

24-aastane Hindley pidi lõpuks leppima teise kohaga ja kolmanda koha pälvis Wilco Kelderman (Team Sunweb; +1.29). Kangert lõpeas võistluse 32. positsioonil, kaotades võitjale 1:55.57. Eestlase parimaks kohaks jäi 7. koht, mille ta pälvis 14. etapil.