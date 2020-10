Tänak leidis ärajäänud rallile Belgias kiiresti asenduse

Valitsevad autoralli maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja pidid end laupäeval enne Ypres'i MM-rallit proovile panema Lõuna-Belgias toimuval võistlusel, kuid see jäetakse koroonaviiruse tõttu ära. Eesti ralliekipaaž on aga nüüd leidnud ärajäänud rallile leidnud alternatiivi.

Pühapäeval peetakse Põhjamere kalda lähistel Koekelares Hemicuda ralli. Kuigi koroonaviiruse olukord on riigis üsna kriitiline, siis praeguse seisuga see võistlus toimub, vahendab Postimees. "Koroonapandeemia tõi endaga pretsedenditu aja, aga Hermicuda ralli korraldajad on valmis populaarse võistluse 20. korda läbi viima," seisab võistluse kodulehel.

Juba varasemalt leidis osalejate rivist Toyota piloodid, MM-sarja kaks esimest, Elfyn Evansi ja Sebastien Ogier'. Nüüd on registreeritute hulgas ka Hyundai

sõitjad Tänak ja samuti esialgu Lõuna-Belgias võistelda plaaninud Craig Breen.

Hemicuda ralli algab Eesti aja järgi pühapäeval hommikul ning kokku on kavas kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 88,76 km.