Ivanov võitis Tuneesias paarismängus karjääri 15. ITF-i tiitli

Finaalis alistasid Ivanov ja Katšmazov Leedu paari Laurynas Grigelise - Lukas Mugeviciuse 6:4, 6:4, kirjutab Tennisnet.ee. Ivanovile on see ITF-i paarismänguturniiridelt juba 15. tiitliks.

Katšmazov on Ivanovi kümnes erinev partner, kellega koos on ta ITF-i tasemel võitnud. Venemaa mängijate Jan Sabanini ja Mihhail Fufõginiga (mõlemaga kolm) ning Maksim Ratnjukiga (kaks) on Ivanov võitnud rohkem kui ühe turniiri, ülejäänud seitsme paarilisega ühe tiitli.

Korra oli Ivanovi võidukas paariline ka tema laupäevane vastane Mugevicius. Koos teise Eesti mängijaga on Ivanov võitnud korra – 2015. aastal Estonian Openil Markus Kerneriga.