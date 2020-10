Žalgiris alistas Himki ja jätkab täiseduga

Võõrsil teise võidu järjest võtnud Žalgiris jätkab seega täiseduga, see on kaheksa aastat tagasi Euroliigaga liitunud Žalgirisel esimene kord, kui nad on alustanud kahe võiduga.

Himki võitis küll esimese veerandaja 20:17, kuid poolajapausile mindi juba Žalgirise üheksapunktilises paremuses. Kolmandal veerandil kasvatas Žalgiris vahepeal edu juba 21-punktiliseks ning kuigi Himki jõudis vahepeal seitsme punkti kaugusele, jäi Leedu klubi lõpuks siiski 14 punktiga peale.

Žalgirise parim oli Marius Grigonis 21 punktiga, Nigel Hayes lisas 15, Arturas Milaknis 14 ja Augustine Rubit 12 punkti. Himki ridades viskas Jonas Jerebko 23 punkti ja võttis 12 lauapalli.