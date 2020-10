A. Le Coq Arenal 718 pealtvaataja ees peetud kohtumise avavärav sündis 14. minutil, mil Leedu eest oli täpne Arvydas Novikovas. Külalised kahekordistasid oma eduseisu veerand tundi hiljem, kui jala sai valgeks Gratas Sirgedas. Oma kolmanda tabamuse said leedukad kirja kohe teise poolaja alguses, kui oma teise värava lõi Arvydas Novikovas.

Eesti auvärav, mis oli sinisärkide esimene kaheksas kohtumises, sündis 58. minutil, kui Siim Lutsu tsenderduse järel sahistas võrku oma teise koondisetabamuse löönud Viljandi Tuleviku mängumees Pavel Marin.

Eesti koondis peab oma järgmise kohtumise pühapäeval, mil Rahvuste liiga mängus võõrustatakse Põhja-Makedooniat. Kolm päeva hiljem kohtutakse Tallinnas Armeeniaga.

Mängu käik:

1. minut. Kohe kohtumise alguses on Eesti koondise 20-aastasel debütandil Mark Anders Lepikul hea võimalus sinisärgid juhtima viia, kuid ründaja peaga löök Taijo Teniste tsenderdusest läheb Leedu värava põiklatist meetri jagu üle.

8. minut. Vasakult äärelt murrab osavalt läbi Georgi Tunjov (Eesti), kes suudab palli ka Leedu värava ette toimetada, ent külalised suudavad mänguvahendi napilt enne Pavel Marini (Eesti) pealelööki klaarida.

14. minut. Värav! Leedu asub mängu 1:0 juhtima. Külalised võidavad Eesti trahvikasti lähistel kergelt palli ja Arvydas Novikovasele (Leedu) jäetakse hulgaliselt ruumi, mille ääreründaja ka edukalt ära kasutab. Esimese löögi suudavad eestlased blokeerida, kuid leedukas hoiab palli väljakul ja lööb teisel katsel palli võrku.

32. minut. Värav! Leedu asub 2:0 juhtima. Leedu pääseb kiirelt vasturünnakule ning Donatas Kazlauskas (Leedu) suunab vasakult äärelt antud tsenderduse posti. Esimesena on jaol külaliste poolkaitsja Gratas Sirgedas, kes kahekordistab Leedu eduseisu.

34. minut. Henri Järvelaid (Eesti) toimetab palli Leedu trahvikasti, kust Mattias Käit (Eesti) selle edasi suunab. Eesti koondise kaptenipaela kandev Märten Kuusk sahistab ka võrku, ent seejärel tõuseb suluseisulipp ja väravat ära ei loeta.

43. minut. Leedul on suurepärane võimalus 3:0 juhtima asuda, ent Eesti õnneks suudab väravavaht Matvei Igonen löögile pääsenud Leedu äärepooliku Justas Lasickase ürituse tõrjuda.

Poolaeg. Külalismeeskond Leedu võidab Arvydase Novikovase ja Gratas Sirgedase väravatest avapoolaja 2:0.

46. minut. Värav! Leedu asub kohe teise poolaja alguses kohtumist 3:0 juhtima. Eesti vasakkaitsja Henri Järvelaid magab maha Arvydas Novikovase jooksu ning Leedu ääreründaja lööb kerge vaevaga oma kohtumise teise tabamuse.

58. minut. Värav! Eesti lööb ühe tagasi! Vahetusest sekkunud Siim Luts saadab palli vasakult äärelt Leedu värava ette, kus Frank Liivak suunab selle Pavel Marinile, kes lööb seisuks 1:3. Tegu on Viljandi Tuleviku mängumehe teise tabamusega Eesti koondise eest.

67. minut. Eesti nurgalöögi järel leiab Leedu värava ees aset suurem pusimine, kuid Mattias Käit ei suuda mõnelt meetrilt palli külaliste võrku suunata. Leedu puurilukk Tomas Švedkauskas tõrjub Eesti poolkaitsja löögi.

87. minut. Leedu teenib Eesti karistusala lähistel karistuslöögi, kuid Egidijus Vaitkunas löök läheb meetri jagu üle Matvei Igoneni värava.

Lõpuvile. Leedu alistab Eesti tulemusega 3:1.

Algkoosseisud:

Enne mängu:

Eesti kohtus Leeduga viimati kaks aastat tagasi maikuus Rakveres ja võitis 2:0. Kaks meeskonda on omavahel mänginud kokku 48 korral ning kummalgi on ette näidata 20 võitu. Kaheksal korral on lepitud viiki.

Eesti loodab tänase kohtumisega lõpetada kümnemängulise võiduta seeria, mis ulatub eelmise aasta kevadesse. Sinisärkide viimane võit jääb 2019. aasta märtsikuusse, mil võõrsil alistati maavõistlusmängus Gibraltar.