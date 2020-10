Selgus Leedu koondise koosseis mänguks Eestiga

Eesti meeste jalgpallkoondist ootab ees kolm mängu A. Le Coq Arenal. Sinisärkide esimeseks vastaseks on kolmapäeval maavõistluses Leedu, kes tuleb Eestisse 23 mängijaga.

Meeskonna üheks nimekamaks mängijaks võib nimetada Fedor Cernychi, kes naasis hiljuti Bialystoki Jagiellonia ridadesse. Aastatel 2015–2017 esindas Cernych samuti Jagielloniat, kui tema võistkonnakaaslaseks oli Konstantin Vassiljev.

Cernychist, kes on kandnud Leedu särki 56 korral ja löönud üheksa väravat, on praegusest koosseisust koondist enam esindanud samuti endine Bialystoki Arvydas Novikovas (58 mängu), kes pallib tänaseks Türgi kõrgliigas BB Erzurumsporis. Novikovas on olnud ka Henri ja Hannes Anieri võistkonnakaaslane Saksamaal Aue Erzebirges.

Kohtumine Leeduga algab A. Le Coq Arenal algab 7. oktoobril kell 19.00. Mängust teeb otseülekande ETV2.

Seejärel mängib Eesti UEFA Rahvuste liiga mänge A. Le Coq Arenal 11. oktoobril kell 19.00 Põhja-Makedooniaga ja 14. oktoobril kell 21.45 Armeeniaga. Nendest mängudest teeb samuti otseülekande ETV2.

Leedu koondise koosseis:

Väravavahid

Emilijus Zubas (10.07.1990) - FC Demispor (TUR) 14/0

Tomas Švedkauskas (22.06.1994) - Lommel SK (BEL) 2/0

Edvinas Gertmonas (01.06.1996) - FK Žalgiris 1/0

Kaitsjad

Saulius Mikoliunas (02.05.1984) - FK Žalgiris 86/5

Egidijus Vaitkunas (08.08.1988) - FK Kauno Žalgiris 45/0

Edvinas Girdvainis (19.01.1993) - KFC Uerdingen 05 (GER) 24/0

Mindaugas Palionis (12.05.1987) – Regensburg (GER) 11/0

Markas Beneta (08.07.1993) - Zaglebie Sosnowiec (POL) 1/0

Vytas Gašpuitis (04.03.1994) - FK Panevežys 0/0

Dominykas Barauskas (18.04.1997) - FK Riteriai 0/0

Poolkaitsjad

Arvydas Novikovas (18.12.1990) - BB Erzurumspo (TUR) 58/8

Modestas Vorobjovas (30.12.1995) - FK Žalgiris 20/0

Ovidijus Verbickas (04.07.1993) - FK Taraz (KAZ) 18/1

Donatas Kazlauskas (31.03.1994) - FC Lviv (UKR) 16/2

Justas Lasickas (06.10.1997) - FK Voždovac (SRB) 13/0

Domantas Šimkus (10.02.1996) - FK Žalgiris 11/0

Paulius Golubickas (19.08.1999) - HNK Gorica (CRO) 7/0

Gratas Sirgedas (17.12.1994) - FK Kauno Žalgiris 5/0

Martynas Dapkus (16.02.1993) - FK Kauno Žalgiris 4/0

Daniel Romanovskij (19.06.1996) - FC Olimpik (UKR) 3/0

Ründajad

Fedor Cernych (21.05.1991) - Jagiellonia (POL) 56/9

Karolis Laukžemis (11.03.1992) - NK Istra 1961 (CRO) 14/1

Gytis Paulauskas (27.09.1999) - FK Riteriai 0/0

Peatreener: Valdas Urbonas