Eesti koondis jäi enne tähtsaid mänge ühest ründajast ilma

Paide Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ütles pärast pühapäevast Premium liiga kohtumist FCI Levadiaga, et nende ründaja Henri Anier Eesti koondisega mängudeks Leedu, Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga ei liitu.

Anier sai vigastada eelmise nädala laupäeval mängus Tallinna Kaleviga. Tolles mängus kaks väravat löönud Anier põrkas suurel hool vastu posti ja põrutas tugevalt puusa. Pühapäevases mängus Levadiaga ta Paide koosseisu ei kuulunud, vahendab Soccernet.ee.

Kohtumise järel sõnas Zahovaiko: "Henri Anier vajab väikest puhkust, et vigastus välja ravida. Selleks kulub vast nädal kuni kümme päeva. Koondisesse Anier ei lähe, vaid ravime ta vigastuse välja. See kahenädalane paus on hea aeg seda teha."