Voolaid: eksperimente Leedu vastu ei näe, aga uusi nägusid küll

"Eksperimente kavas pole, aga koosseis tuleb paratamatult eksperimentaalne, sest tuleb roteerida ja meil on koondiselaagris uusi nägusid. Samas kui Märten Kuusk või Henrik Pürg mängib keskkaitses, siis see poleks katsetamine, vaid antud olukorras järgmine loogiline samm nende karjääris," vahendab Soccernet.ee Voolaiu sõnu.

"Ainsaks eksperimentaalseks mängijaks nimetaksin Kristjan Pelti, kes on koondistes kõige vähem karastunud. Aga ka tema sai Paide ridades ühe eurosarjamängu kätte. Kui vaadata passi, siis 1996. aastal sündinud meestele tuleb öelda, et nad pole enam Eesti koondises noored mängijad, kuna Georgi Tunjov ja Pelt on neist viis aastat nooremad," lisas peatreener.

Eesti – Leedu maavõistlus algab kolmapäeval A. Le Coq Arenal kell 19. ETV2 otseülekanne alustab veerand tundi varem.

Loe edasi portaalist Soccernet.ee.