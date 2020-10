Eesti ja Leedu maavõistlust vilistavad Soome kohtunikud

Kohtunikuks on Antti Munukka, keda abistavad Mika Lamppu ja Riku Vihreävuori. Neljas kohtunik on eestlane Kristo Tohver. 38-aastane Munukka on omanud FIFA kategooriat 2010. aastast. A. Le Coq Arenal on ta varemgi käinud, kui ta teenindas 2011. aastal Eesti – Uruguay maavõistlust, mille mäletatavasti võitis Eesti tulemusega 2:0. Samal aastal oli ta vilemeheks ka Eesti 0:2 kaotusmängus võõrsil Fääri saarte vastu EM-valiksarjas. Tänavusel eurohooajal oli ta kohtunik ühel Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri kohtumisel, kui Mothwerwell (SCO) alistas võõrsil penaltiseerias Coleraine'i (NIR).

Eesti – Leedu matši avavile kõlab A. Le Coq Arenal kell 19 ning sellele saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaalist alates kella 18.45-st.

Kohtunike vaatleja Uno Tutk on neljapäeval ametis Norras, kus UEFA Rahvuste liiga play-off-kohtumises on võõrustaja vastaseks Serbia. Mängu kohtunikuks on Daniele Orsato (Itaalia), kes oli suvel UEFA Meistrite liiga finaali PSG (FRA) – Müncheni Bayern (GER) õigusemõistja. Tutk viibis Norras ka möödunud nädalal, kui ta jälgis UEFA Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri otsustavas play-off-kohtumises Rosenborg – PSV (NED) samuti Itaalia kohtunikebrigaadi tegemisi eesotsas Davide Massaga. Samal kohtumisel oli ka eestlannast delegaat, kui tähtsaid ülesandeid täitis Raili Ellermaa.

Veiko Soo on delegaat Fääri saartel toimuvatel mängudel, kui U-21 koondis mängib neljapäeval EM-valikmängus Hispaaniaga ning meeste koondis võõrustab laupäeval Lätit.