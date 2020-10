Eesti vastu mängima pidanud Leedu koondislane andis positiivse koroonatesti

Leedu jalgpalliliit andis teada, et haigestujaks on Riteriu klubi mängija Dominykas Barauskas. Jalgpallur on meeskonnast eraldatud ning Eesti vastu väljakule ei jookse. Barauskas ise tunneb end hästi ja tal pole viiruse sümptomeid. Rahvusmeeskond on UEFA-t positiivsest tulemusest teavitanud.

Leedu jalgpallikoondis lendab teisipäeval Eestisse ning enne riigist lahkumist tehakse kõikidele mängijatele uus koroonaviiruse test.

Eesti ja Leedu maavõistlus toimub kolmapäeval ning sellele saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 18.45-st.