Voolaid koondise vähesest teravusest: tuleb tööd ja trenni teha

Millest Eestil täna puudu jäi? "Paljud erinevad nüansid, mäng koosneb erinevatest situatsioonidest," rääkis Voolaid ERR-ile. "Ma ei ütleks, et meil teise poolaja alguses enesekindlus kehva oli, vaid mäng hakkas ja me ei suutnud lihtsalt klaarida. Poisid olid riietusruumis täis tahtmist mängu tagasi tulla, lihtsalt see 3:0 on kindlasti külm dušš," lausus Voolaid, viidates külaliste kiirele kolmandale tabamusele kohe teise poolaja alguses.

"Ma arvan, et vastane suutis neile tekkinud võimalused hästi ära kasutada ja meil jagus neid täna päris palju, aga võrku need pallid nii palju ei läinud, et saada seda tõelist tahet ja enesekindlust, et Leedu maha suruda.""

Kuidas saaks Eesti enda mängu teravust tuua? "Tuleb tööd teha. Tuleb pea selgeks puhata ja trenni teha, jõuvarud ruttu pühapäevaks taastada. Need mängijad, kes meil on, nemad annavad ennast maksimumi," usub Voolaid. "Mina ei näinud täna väljakul ühtegi mängijat, kes ei andnud endast maksimumi. Kui sellest praegu väheks jääb, siis peame treeneritena mängijatesse jälle eneseusku süstima, nendega töötama ja nad järgmiseks mänguks ette valmistama."

Eesti koondis peab oma järgmise kohtumise pühapäeval, mil Rahvuste liiga mängus võõrustatakse Põhja-Makedooniat. Kolm päeva hiljem kohtutakse Tallinnas Armeeniaga.