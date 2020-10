Vassiljev: peame läbi töö kuidagi enesekindluse tagasi saama

Eesti pole selle Balkani tiimiga 13 aastat mänginud ja ootab nüüd koduplatsil võiduarve avamist Rahvuste liigas.

Kolmapäeval jäi Eesti koduväljakul sõprusmängus 1:3 alla Leedule. "Tuju on pigem olnud töine. Kindlasti see tulemus oli pettumus, siin pole midagi rääkida," nentis Eesti koondise mängija Konstantin Vassiljev. "Treenerid andsid oma märkused mängijatele, kes võttis seda natuke lihtsamalt, kes natuke raskemaks võib-olla. Aga lõppkokkuvõttes nii see asi käib, et pärast kaotusmängu võib otsida häid asju, aga arvestades seda tulemust, oli neid halvemaid natuke rohkem ja neid on vaja parandada."

"Pole midagi teha, aega väga palju ei ole. Pea peab töötama iga minut, iga tund, iga päev, et midagi läheks paremaks," lisas Vassiljev. "Ma arvan, et saame kõik aru, et üle päeva keegi meist väga kiiremaks või tehnilisemaks ei muutu, aga kõige suurem reserv meil on arvatavasti oma peades, et oleme valmis juurde panema."

Mis on see võtmekoht, kuidas koondis madalseisust välja peaks tulema? "Meil on viimastel aastatel ühest küljest väga palju muudatusi, kogu aeg tulevad uued mängijad ja võib-olla mõned lõpuni ei saa aru, et see halvem periood kestab natuke kauem," arutles Vassiljev. "Mina saan. Aga kõik me töötame ja loodame, et ühel päeval see lõpeb. Peame realistlikult vaatama, et ega see lihtne asi ka ei ole, meie vastased on kõik väga kvaliteetsed. Mul on väga kahju sellest rääkida, aga me ei ole favoriidid viimastel aastatel koondisemängudes. Peame kuidagi seda enesekindlust tagasi saama läbi töö."

Millise plaaniga tuleb Põhja-Makedoonia vastu minna? "Kõige tähtsam on see ilma pallita mäng. See muutubki väga tähtsaks ja see ei ole ainult see, et me jookseme ilma pallita kui vastane on palliga. Vaid see on sama asi, et me jookseme, kui pall on meie käes – kas me teeme õiged pakkumised, kui kiiresti me neid teeme," selgitas Vassiljev. "Sellest sõltub, kaua me palliga mängime lõppkokkuvõttes ja kui ohtlikud me oleme. See arvatavasti see märksõna ongi, et peame 90 minutit püsima sellel intensiivsuse tasemel, mis annab meile võimaluse olla vastasega konkurentsis. See ei pruugi olla lihtne, aga eeldan, et meie nooremad mängijad tahavad kuskile jõuda ja see ongi nende jaoks ülesanne, mis on vaja lahendada."

"Neil päris konkreetset nõrka kohta ei ole, kust võime neid haavata. Aga kindlasti on meil omad kvaliteedid olemas, on kiiremad mängijad, eks võivad lüüa ja võime olla ohtlikud ka standardites," lisas Vassiljev. "Vahepeal need väravad tulevad väga imelikust olukorrast. Pead väga tahtma, et see värav sünniks. Kui sa ei taha, siis arvatavasti ise nad endale ei löö."

Eesti ja Põhja-Makedoonia kohtumine algab A. Le Coq Arenal pühapäeval kell 19, otseülekanne ERR-i spordiportaalis ja ETV2-s algab kell 18.35.