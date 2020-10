Luts on koondises tagasi: olen 100 protsenti valmis meeskonda aitama

Eesti peatreener Karel Voolaid seisab keerulise olukorra ees, sest koondises toimus mitu sunnitud vahetust. Vigastuse tõttu jäävad eemale väravavaht Marko Meerits, lisaks Ken Kallaste ja Henri Anier. Karol Mets otsustas järgmised koondisemängud vahele jätta, sest on liitumas Saudi Araabias mängiva klubiga, Joonas Tamm jääb eemale perekondlikel põhjustel.

Küll on aga koondises tagasi vigastuse tõttu pikalt eemal olnud Siim Luts. "Andsin Karelile teada, et olen 100 protsenti valmis koondist aitama," kinnitas Luts ERR-ile. "Mul on hea meel tagasi olla ja eks mängud näitavad, kas teenin ka mänguaega ja suudan koondist piisavalt hästi aidata."

Eesti kaitseliini üks kogenumaid on eelseisvates mängudes Nikita Baranov. Alates septembrist mängib ta Küprose kõrgliigas Karmiotissa klubis ja on uue valikuga igati rahul.

"Minu jaoks on see kõige tugevam liiga, kus olen senini mänginud," kinnitas Baranov. "Tehniline, kiire jalgpall, mulle meeldib. Naudime seal perega elu, kõik on korras."

Esmalt läheb Eesti kolmapäeval vastamisi Leeduga, Põhja-Makedooniat võõrustatakse pühapäeval ja Armeeniat tuleva nädala kolmapäeval. Kõiki mänge näeb otseülekandes ERR-i kanalitel.