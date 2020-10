Voolaid Metsa ja Tamme puudumisest: peame selliseks olukorraks valmis olema

Vigastuse tõttu jäävad koondisest eemale Marko Meerits, Ken Kallaste ja Henri Anier, samuti tuleb läbi ajada ilma keskkaitsjate Karol Metsa ja Joonas Tammeta. "Selge on see, et oleme olukorras, kus kumbagi seekord kasutada ei saa. Teistpidi tuleb ratsionaalselt edasi tegutseda: spordis võib varem või hiljem nii juhtuda. Peame valmis olema," rääkis Voolaid ERR-i spordisaates.

Peatreeneri sõnul segas koroonaviirus kaudselt meeskonna esmaspäevast treeningut. "Mingi arv mängijaid pidi jääma hotelli, sest oleme sunnitud tegelema testimisega: testide vastused ei tule piisavalt kiiresti," selgitas Voolaid. "Täna [esmaspäeval] oli neli mängijat veel puudu - Karl Jakob Hein, Mattias Käit, Mihkel Ainsalu ja Georgi Tunjov ei saanud esmaspäevases trennis osaleda. Tänase seisuga teame, et vastused on meile sobivad ja nad on teisipäeval meiega olemas."

Esmalt läheb Eesti kolmapäeval vastamisi Leeduga, Põhja-Makedooniat võõrustatakse pühapäeval ja Armeeniat tuleva nädala kolmapäeval. Sõprusmängus Leedu vastu võivad oma võimaluse saada ka uued mehed.

"Meil on jällegi debütante koondises, see [mäng Leedu vastu] on üks parimaid võimalusi anda neile võimalus näidata, mida nad väärt on. Selge on see, et esimese mängu juures on katsetamise maik. Järgmises kahes mängus seda enam ei ole."

"Lõplikud otsused teeme teisipäeva õhtul," kinnitas Voolaid. "On teatud plaan, kuidas mängijaid nii kasutada, et optimaalsed jõuvarud oleks kõigi kolme mängu vahel jagatud. Selge on see, et mängud toovad mõnikord erilisi korrektuure. Kui kõik läheb nii nagu planeeritud, on meil piisavalt energiat ka viimaseks mänguks."