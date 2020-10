Endale tuhka pähe raputanud Marin: Leedu esimene värav on minu õlul

"Rõõm on olla koondises tagasi, aga [Leedu] esimene värav on minu õlul. Mina tegin musta puute ja sealt läks esimene poolaeg aia taha," rääkis Marin ERR-ile antud kommentaaris. "Me ei suutnud end koguda ja palun vabandust kogu tiimi ees. Poolajal peatreener ütles, et pea püsti ja ma arvan, et teine poolaeg oli juba see mäng, mida enam-vähem tahtsin. Võitlesin, olin igal pool olemas ja lõin ka värava. Pall jäi lihtsalt ette ja sealt polnud raske see võrku panna."

Millest Eestil puudu jääb, et meil ei õnnestu ühtegi võitu võtta? "Mul oli esimesel poolajal must puude ja leedukad kasutasid selle kohe ära - 1:0 ja pärast on 2:0. Väga raske on nii mänge võita. Tuleb kohe algusest mängida. Ma ei taha vabandusi tuua, aga me ei saanud kohe alguses mänguga kaasa. Võib-olla see tase oli natuke kõrge, aga pärast harjusid," arvab Viljandi Tuleviku mängumees.

Marin loodab, et saab koondisesärgis end peagi uuesti proovile panna. "Kui saan veel võimalusi, siis pean mängima nõnda nagu teisel poolajal. Siis peatreener näeb, et võib minuga arvestada. Praegu peale seda mängu on aga kahetised tunded."

Eesti koondis peab oma järgmise kohtumise pühapäeval, mil Rahvuste liiga mängus võõrustatakse Põhja-Makedooniat. Kolm päeva hiljem kohtutakse Tallinnas Armeeniaga.