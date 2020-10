Voolaid: peame pallita tegevuses olema kordades paremad

Eesti pole selle Balkani tiimiga 13 aastat mänginud ja ootab nüüd koduplatsil võiduarve avamist Rahvuste liigas.

Kolmapäeval jäi Eesti koduväljakul sõprusmängus 1:3 alla Leedule. "Vaatamata järgnevate vastaste erinevustele on tavaliselt igas mängus päris tugevaid seoseid. Osal on teatud tegevused, mis väga tihti sarnanevad. Minu isiklik analüüs oli väga põhjalik," rääkis Eesti koondise peatreener Karel Voolaid eelmisest ja eesootavast mängust. "Muidugi on palju asju, neid on igas mängus palju. Lihtsalt need teemad erinevad. Jalgpall ongi selline mäng, et kui teatud ühed ja samad asjad korduvad, tuleb nendega tihemini tegeleda. Aga vahepeal vastane esitab uusi väljakutseid või tulevad mingisugused uued hädad välja. Niimoodi see jalgpallis käib."

"Muidu võib-olla ei löödaks üldse väravaid, kui kogu aeg treenerid teeksid kogu aeg kaitsetööd hästi," jätkas Voolaid. "Kuskil ikkagi jälle vastane leiab mingid lahendused. Küllaltki põhjalik analüüs ja asju, mida parandada või paremaks teha, leidsime päris palju. Enda silmade läbi on parimad välja valitud ja võistkonnani viidud ja loodame, et see toob positiivse muutus homsega."

Küsimusele, mis on Eesti võistkonna peamised raskuspunktid, vastas Voolaid: "Meie kaitsetegevus ja erinevatele olukordadele reageerimine. Need on peamiselt ilma pallita tegevused. Jalgpall on muutunud juba teatud aeg tagasi väga palju jooksmise mänguks ja võitluse ja tegutsemise mänguks. Ja sinna vahele on seda palliga tegevus ka. Kuigi enamiku ajast kaks võistkonda mängivad jalgpalli ja palliga, siis reaalselt, kui indiviididepõhiselt vaadata, on väga palju tegevust ilma. Kui hästi üldiselt öelda, on need peamised märksõnad. Peame olema kordades paremad ja rohkem endast kätte saama, mis puudutab ilma pallita tegevust. See ei ole ainult kaitsmine, see on üleüldine tegevus."

Milline vastane on Põhja-Makedoonia? "Küllaltki keeruline. Just selles mõttes, et neil pole ühte suurt nõrkust, see iseloomustab tavaliselt tugevaid võistkondi. On küllaltki stabiilsed erinevates olukordades," arutles Voolaid.

Eesti oli viimati väljakul kolmapäeval, Põhja-Makedoonia aga neljapäeval, kui EM-finaalturniiri play-off kohtumises alistati Kosovo 2:1.

"Ma arvan, et Makedoonial ei ole väga palju vahet, kas nad mängisid kolmapäeval või neljapäeval. Me ei saa seda, et nad on meist vähem puhanud, tuua kuidagi eeliseks," arvas Voolaid. "Mäng hakkab esimesest minutist pihta ja tõenäoliselt ikkagi kolmveerand mänguajast on neil piisavalt palju energiat. Meie ei raja oma strateegiat ainult viimase 15 minuti peale. Oleks liiga naiivne loota, et makedoonlased on kuidagi väsinud või ei jaksa või ei taha. Arvan, et nad on väga kõrgelt motiveeritud."

Voolaid ütles, et Eesti läheb Põhja-Makedoonia vastu pisut erineva koosseisuga kui mängiti Leeduga. "Selge on see, et täpselt sama koosseisuga me ei mängi. Meie treenerite silmis on see parim, optimaalseim valik selleks mänguks, kus läheb siis punktide peale võistlusmänguks. Teatud muudatused tulevad, jah," ütles ta. "Meie silmis parim kooslus on viimase hetke parim vorm, teatud kogemus, nooruslik uljus. Seda tasakaalu tuleb sinna väljaku peale saada."

Eesti ja Põhja-Makedoonia kohtumine algab A. Le Coq Arenal pühapäeval kell 19, otseülekanne ERR-i spordiportaalis ja ETV2-s algab kell 18.35.