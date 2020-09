Kangert: Girot silmas pidades ei tahtnud lõpetada vaid lõpetamise pärast

Sõidu algfaasis sõitsid teistelt eest seitse meest. Kangerti sõnul paanikat ei tekkinud. "Aga võidusõitu hakati kohe kontrollima, väga kiire tempo oli peal algusest alates," rääkis Kangert intervjuus ERR-ile. "MM-ile tüüpiliselt ei olnud jooksikuid liiga palju ja kes olid, need läksid sinna mõttega püsida seal nii kaua kui võimalik. Taga pundis ei olnud ka lihtne päev. Kahjuks ei õnnestunud sõit selliselt nagu oleks tahtnud. Mis need põhjused on? Ei oska veel täpselt öelda. Peetriga ei saanud me mõlemad oma päevaga päris rahule jääda. Lõpetada lõpetamise pärast me kumbki ei tahtnud, tulime siia võidu sõitma."

Kangerti sõnul kadus poolteist ringi enne finišit ehk otsustavatel momentidel jaks sekunditega. "See käis täiesti hetkega, kui olin tühi ja mitte mingisugust lootust ei olnud püüda pundist kinni hoida, et äkki läheb paremaks. See käis nii ootamatult," rääkis Kangert. "Ma ei tea, kas ma tegin mingi vea toitumises või jäi viimasest sõidust liiga palju või lihtsalt ei vastagi tase sellele, mis praegu tuurilt (Tour de France'ilt) tulnud meestel on."

"Taktikaliselt oleks võinud sõit teistmoodi minna, aga kuna MM-il on nii suured tiimid, kellel on kaheksa-üheksa meest ja kellel on nii kõva kontroll, siis tuligi sisuliselt istuda ja oma aega oodata. Selleks oleks pidanud olema väga hea päev ja väga head jalad. MM-il asjad ei juhtu, need tuleb ise tekitada ja ise võtta," teadis Kangert, kelle sõnul võib olla ka variant, et MM ei ole lihtsalt tema sõit, sest tegemist on suure klassikuga, milleks tuleb spetsiaalselt valmistuda, milleks on vaja erilisi oskusi ja pead. "Ma kogu aeg loodan, et ükskord, kui MM-il on sobiv rada, mida see sel aastal tegelikult oli, õnnestub mul tulemust teha, aga vaatama ehk tuleb mõni sobivam MM veel."

Kangert stardib järgmisena viie päeva pärast Giro d'Italia velotuuril, mis vältab kolm nädalat. See on ka üks põhjus, miks eestlane otsustas MM-il võistluse pooleli jätta. "See oli üks põhjus, miks ma ei tahtnud lõpuni sõita lõpetamise pärast. See viimane tund aega üksi veel sõita üsna jaheda ilmaga ei ole üldse hea mõte arvestades, et viie päeva pärast algab kolmenädalane Giro," ütles Kangert. "Parem koguda värskust ja homme tuleb keeruline reisipäev. Enda taastumisega tuleb kohe tegelema hakata. Ühtki lisaliigutust ei kavatse teha ja nüüd on ainult vaja veel kolm nädalat vastu pidada ja siis saab hooaeg sellega läbi."