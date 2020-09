Alaphilippe krooniti grupisõidus maailmameistriks, eestlased katkestasid

Alaphilippe edestas finišijoonel lähimaid konkurente 24 sekundiga. Van Aerti ja Hirschiga lõpetasid samas grupis veel poolakas Michal Kwiatkowski, taanlane Jakob Fuglsang ja sloveen Primož Roglic. Esikümnesse mahtusid veel austraallane Michael Matthews (+0.53), hispaanlane Alejandro Valverde, sakslane Maximilian Schachmann ja itaallane Damiano Caruso. Tour de France'il võidutsenud sloveen Tadej Pogacar pälvis 33. koha, kaotades võitjale kolme minuti ja 44 sekundiga.

Was this the winning move?@alafpolak ???????? between 10 and 15 seconds ahead of the chase. Just 2.5km to go now.



This is touch and go!!! What an exciting finish!#Imola2020 pic.twitter.com/hsQD8eT9Fp