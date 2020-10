Alaphilippe teist korda ei eksinud ja pälvis maailmameistrina esimese võidu

Võitja otsustati kolme mehe vahelises lõpuheitluses, kus võis hetkeks tunduda, et Alaphilippe astub sama reha otsa, kuhu kolm päeva tagasi Liege-Bastogne-Liege'i võistlusel. Mäletatavasti hakkas prantslane kuulsal ühepäevasõidul juubeldama liiga vara ning lõpujoonel napsas maailmameistrilt võidu Primož Roglic. Seekord pakkus sarnast närvikõdi cyclo-crossi kolmekordne maailmameister Mathieu van der Poel (Alpecin-Felix). Fotofiniši vaatamise järel sai võidu siiski Alaphilippe.

First victory in the rainbow jersey for @alafpolak ???????? What a breathtaking finale! ???? #BP20 pic.twitter.com/f90N4pADJT