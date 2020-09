Käsipallileegion: Karl Toom ja Robin Oberg debüteerisid Rootsis

Rootsi on tänavusel hooajal riik, kus pallib enim Eesti käsipallureid – kaks meest kõrg- ja kaks esiliigas. Kõik neli käisid nädala teises pooles ka väljakul. Ainsana maitses võidurõõmu Hendrik Varul, kelle tööandja Hammarby IF alistas esiliiga avavoorus LIF Lindesbergi 36:21 (18:11). Eesti koondise joonemängija viskas ühe värava.

Debütant Oberg: näen juba esimese kuuga arengusamme

Sama liiga esimeses voorus debüteeris hiljuti karjääri esimese välislepingu sõlminud Robin Oberg. 25-aastane tagamängija tabas korra, kui tema värske leivaisa Stockholmi AIK jäi kodusaalis alla Skanela IF-ile 20:27 (10:17). "Vastasest räägitakse kui ühest suursoosikust liigavõidule, aga tegime ise kahvatu esituse," tunnistas debütant.

"Esimene veerandtund oli meie poolt katastroofiline ja sellega oli mäng tehtud. Esmamulje siinsest tasemest ongi, et kui latti oma tavalisel kõrgusel hoida ei suuda, karistatakse kohe ära," hindas Põlva käsipalli kasvandik, kuid viimastel aastatel nii HC Viimsi/Tööriistamarketi kui ka HC Tallinna värvides mänginud Oberg.

"Isiklikus plaanis on kindlasti palju juurde panna, aga näen juba esimese kuuga teatud arengusamme. Treenerid usaldavad mind nii kaitses kui ka rünnakul, kohati tuleb mänguaega isegi liiga palju, aga meil said hooaja eel mitu meest vigastada. Rügame edasi ja loodame, et varsti tulevad võidud ka," sõnas Eesti koondislane.

Rootsi kõrgliigas alustas Karl Toomi ja Armi Pärdi uus koduklubi HK Varberg hooaega 26:31 (14:14) kaotusega võõrsil Ystads IF HF-ile. Rootsi liigas debüteerinud Toom viskas neli väravat ja andis ühe resultatiivse söödu, Pärt tabas kolm korda. Ystad oli märtsis, eelmise hooaja katkemise hetkel, tabelis viies, Varberg aga kindlalt viimane.

Soomes pidas esimese liigamängu Siuntio IF, kelle kasuks Ott Varik tabas neli korda, kui tunnistati Grankulla IFK 25:23 (9:11) paremust. Luksemburgi naiste kõrgliiga avavoorus said Alina Molkova ja CHEV Diekirch ülekaaluka 40:11 (20:4) võidu HC Standardi üle ning Eesti parim naiskäsipallur viskas 11 väravat.

Jaanimaale kaks võitu tuumakeskuses, Johannson alustab "mullis"

Venemaa meistrisarjas tegid Dener Jaanimaa ja Moskva CSKA kahepäevase visiidi kinnisesse linna ehk idanaabri tuumarelvakeskusena tuntud Snežinskisse. Esmalt alistati Tšeljabinski Dinamo 33:20 (16:8) ja päev hiljem kohalik Sungul 35:24 (16:9). Jaanimaa viskas mõlema vastase võrku kolm palli ja andis ühe väravani viinud söödu.

Hollandis alustas uue klubi HV Havasiga meistriliigamänge Jesper Bruno Bramanis. Avavoorus juhiti 15 minutit enne lõppu kuue väravaga, ent kaotati liiga uustulnukale, rohkem jalgpallist tuntud Rotterdami Feyenoordile 27:28. Bramanise arvele jäi debüütmängus neli väravat.

Ehkki mitmeski riigis alustati või jätkatakse võistlustega, tuleb ka COVID-19 kriisist tingitud tagasilööke. Tšehhimaal jäi ära Martin Grištšuki koduklubi Praha HC Dukla reedene kõrgliigamäng Jicini HBC Ronaliga, sest eestlase ühe meeskonnakaaslase koroonaviiruse test oli positiivne.

Rumeenia meistriliiga algab sel nädalal ning tugevate sarjade seas esimesena kasutatakse siin USA-st tuttavat "mulli" ehk mängitakse liigat miniturniiridena. Eesti koondise kapteni Martin Johannsoni koduklubi Bukaresti Steaua peab kolme päevaga kolm kohtumist. "Pika teadmatuse järel vähemalt alustame. Oleme meeskonnaga kaks nädalat isolatsioonis viibinud – üks uue turniirisüsteemi tingimus," selgitas Johannson.