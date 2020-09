Eesti käsipallikoondislane pommitas Luksemburgis nädalaga 24 väravat

Luksemburgis peeti kolme päeva sees kaks vooru ning Alina Molkova ja CHEV Diekirch ei lasknud end nädal varem saadud kaotusest häirida. Neljapäeval alistati kodusaalis HB Museldall 27:21 (17:7) ja laupäeval võõrsil hooaega kolme võiduga alustanud HB Dudelange 31:26 (16:12).

Molkova: tase on Luksemburgi liigas selgelt tõusnud

Molkova viskas Museldalli vastu 11 ja Dudelange'i võrku 13 palli, püstitades nii võõrsil mängivate eestlaste tänavuse hooaja rekordi. Diekirch tõusis kuue punktiga liigatabelis teiseks, eespool on vaid täiseduga jätkav valitsev meister HB Käerjeng. Molkova pole tänavu kordagi jäänud alla kümne tabamuse ning on visanud nelja kohtumisega 45 väravat.

"Tase on tegelikult Luksemburgis selgelt tõusnud – palju professionaalseid mängijaid tuli selleks hooajaks juurde ning mitmed naiskonnad on tugevnenud ja näitavad head käsipalli. Kindlat soosikut sel aastal polegi ja kõik võivad üllatusi pakkuda," jagas Eesti parim naiskäsipallur muljeid.

"Üle-eelmisel nädalal kaotasime Käerjengile, kuigi poolaeg oli viigis. Teisel pooltunnil ei suutnud emotsioonidega toime tulla ja tegime palju vigu. Aga me ei masendunud sellest kaotusest, sest see oli alles esimene tõsisem lahing pärast viirusepausi ja meil on naiskonnas hea sisekliima. Hooaeg on pikk ja aeg näitab, kes on kullavõitu väärt," sõnas Molkova.

"Tegime korraliku analüüsi ja valmistusime tõsiselt, sest ees oli kaks rasket mängu kolme päeva sees. Ja saimegi väga hästi ja keskendunult hakkama, domineerides mõlemas kohtumises," rõõmustas Molkova, kes pühapäeval debüteeris Luksemburgi käsipallis ka kohtunikuna.

Patrail loodab sel nädalal vigastuspausilt naasta

Tänavuseks hooajaks loodud EHF Euroopa liiga jõudis otsustavasse valikfaasi, kus selguvad viimased 12 tiimi, kes pääsevad alagruppidesse. Mait Patraili ja Dener Jaanimaa koduklubid pidasid avamängu võõrsil, mõlemad Taanis ning naasevad vastandlike tunnetega. Jaanimaa viskas ühe värava, kuid Moskva CSKA kaotas Bjerringbro/Silkeborgile 23:26 (12:12).

Vigastatud Patrail ei teinud kaasa, kuid Rhein-Neckar Löwen võttis kodumängule kaasa turvalisena tunduva 28:22 (13:9) võidu TTH Holstebro üle. Kordusmängud peetakse teisipäeval ja kaheksal korral Eesti parimaks käsipalluriks valitud Patrail loodab Löweni ridades debüüdi teha.

"Olen pisut üle kuu aja ravinud rebenenud säärelihast, aga nüüd juba paar päeva treeninguid kaasa teinud. Tunne on igal juhul hea, Saksamaa liiga algab ka kohe ja loodan platsile saada," sõnas kaks kuud tagasi esmakordselt isaks saanud Patrail. "Uneaega on viimastel kuudel pisut nappinud, aga nii poiss kui ka ema on täie tervise juures."

Rootsi esiliigas kohtusid eestlaste meeskonnad omavahel ning võitjana väljus sellest Hendrik Varul, kes viskas ühe värava, kui Hammarby IF oli võõrsil 28:23 (11:10) üle nullile jäänud Robin Obergist ja Stockholmi AIK-st. Kõrgliigas kaotas HK Varberg Önnereds HK-le 24:32 (14:15), Armi Pärt panustas kaotajate poolel kahe värava ja kahe resultatiivse sööduga, Karl Toomi arvele jäi üks tabamus.

Tšehhimaal naasis platsile pärast kahenädalast karantiinipausi Praha HC Dukla ning kaotas seni võiduta esinenud Zubri HC ROBE-le 23:31 (14:18), Martin Grištšuk tabas Dukla kasuks kolm korda. Ott Varik oli Soomes täpne kahel juhul, ent Siuntio IF sai valusa 23:24 (13:12) kaotuse Karjaa BK-46 käest.