Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

Läti jäähokikoondis viskas Šveitsis toimuvatel maailmameistrivõistlustel Ungari vastu lausa kaheksa väravat ning kindlustas suurepärase võiduga koha veerandfinaalis. Norra lubas vaid sekund enne normaalaja lõppu taanlastele viigivärava, aga lõpetas mängu 13 sekundit pärast lisaajal algust.

Lätlased näitasid ungarlastele kindlalt koha kätte ja juhtisid teisel kolmandikul 5:0, kui Ungari esimese tabamuseni jõudis. Pärast seda saatis Läti vastase väravasse veel kolm litrit ning kindlustas 8:1 (3:0, 2:1, 3:0) võiduga A-grupist edasipääsu ehk koha veerandfinaalis.

Nii Eduards Tralmaks kui ka Sandis Vilmanis tõid Lätile kolm resultatiivsuspunkti: Vilmanis sai kirja kaks tabamust ja tegi ühele väravale eeltööd, Vilmanis viskas ühe värava, aga andis söödu veel kahele. Veel kuus lätlast sai kirja kaks punkti, nende hulgas ka Rudolfs Balcers, kellest sai esimene lätlane, kes MM-il seitse väravat visanud.

Läti kogus A-grupis seitsme mänguga neli võitu ning 12 punkti, millega jääb grupis kolmandale kohale. Alagrupist saavad edasi neli paremat, nii Soome kui ka Šveits lähevad teisipäevasele mängupäevale vastu 18 punktiga. Neljas edasipääseja tuleb USA ja Austria omavahelisest mängust.

Samal ajal läksid vastamisi B-grupis juba edasipääsu kindlustanud Norra ja võimaluse minetanud Taani. Norra läks esimesel kolmandikul juhtima, kuid Taanil õnnestus teise perioodi alguses viigistada. Seejärel viskasid norralased veel kaks väravat ja kuigi Taani leidis vastuseks ühe tabamuse, kulges otsustav kolmandik norralaste juhtimisel.

Seda kuni täiesti viimaste sekunditeni, mil Patrick Russell värava viskas ja seisu viigistas. Lisaajal ei läinud Norral aga kaua aega ning Michael Brandsegg-Nygardi tabamus 13 sekundit pärast lisaaja algust andis Norrale 4:3 (1:0, 2:2, 1:0, 1:0) võidu.

Lõplikud asetused selguvad teisipäeva hilisõhtul, lisaks Norrale on B-grupist edasipääsu kindlustanud Kanada ja Tšehhi. Neljandal kohal on Slovakkia, aga Rootsil on võimalus omavahelise mänguga neist mööda hüpata.