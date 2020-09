Käsipallileegion: Johannson ning Steaua alustasid viigi ja kahe võiduga

Rumeenia kõrgliiga pidi startima augusti keskel, kuid korduvalt COVID-19 pandeemia tõttu edasi lükatud mängudega alustati kuu aega hiljem. Meeskonnad hajutati kolmepäevastele miniturniiridele ning täiseduga alustasid neli tiimi. Et Rumeenias jagatakse jätkuvalt võidu eest kolm punkti, paikneb Steaua kolme vooru järel seitsme silmaga viiendal astmel.

Johannson: uus formaat oli pehmelt öeldes huvitav

Teisipäeval alustas Steaua 24:24 (11:12) viigiga kõrgliiga uustulnuka Suceava CSU Dini vastu, kuid noppis siis järgmiste päevadega kaks võitu – Turda AHC Potaissa alistati 28:27 (16:13) ja CSM Vaslui 31:29 (14:11). Viimases mängus jäi Johannson väravata, esimeses kahes kohtumises sai kirja vastavalt ühe ja kolm tabamust.

"Avamäng oli ikka ülim pettumus. Vastane lõpetas nädalavahetusel kolmepäevase liigasse tõusmise turniiri ja me ei suutnud värskust maksma panna. Kiirustasime visetega, neljast viis karistusviset jätsime realiseerimata ja lõpuks jäi "hea, et peksa ei saanud" mulje," kurjustas Eesti koondise kapten hooajadebüüti analüüsides.

"Õnneks pani see mõtlema ja ka tegutsema, sest päev hiljem saime jagu ühest suursoosikust. Viimases mängus olime selgelt ees ja hakkasime mõtlema, et mäng on tehtud. Õnn oli siiski meie poolel, aga peame õppima rohkem oma mängule keskenduma ja mitte vastasega kohanema, nagu kipume tegema," jätkas Johannson.

"Uus formaat oli pehmelt öeldes huvitav – kolmanda päeva lõpuks olime ikka väga väsinud. Kui nii jätkub, hakkab veel päris üllatavaid tulemusi tulema. Järgmine turniir on planeeritud 4.-11. oktoobrini ja siis tuleb kaheksa päevaga kuus mängu pidada," selgitas Johannson viiruseaja hullumeelset graafikut Rumeenia liigas.

Eduka karikavõistluste mängu järel alustas Helsingi IFK laupäeval Soome meistrisarja. HIFK juhtis Riihimäe Cocksi vastu teisel poolajal parimal juhul seitsme väravaga, ent jäi siiski alla 31:33 (16:13). Kristo Voika avapoolaja kuuest viskest lendas väravasse vaid üks, kuid HIFK-i mängujuht sattus siis oma endise koduklubi vastu hoogu ning tabas lõpuks kaheksa korda.

Jaanimaa ja Varul jätkavad täiseduga

Venemaa meistriliigas jätkus Dener Jaanimaa ja Moskva CSKA edukas hooaja algus. Reedel alistati kodusaalis Ufa Akbuzat 34:30 (17:11), mullune Eesti parim käsipallur viskas viis väravat ja andis ühe resultatiivse söödu. CSKA jätkab täiseduga ning Jaanimaa tõusis 17 tabamusega snaiprite tabeli esikümnesse.

Rootsi kõrgliigas sai teise kaotuse HK Varberg, alistudes mulluse poolelijäänud hooaja teisel astmel lõpetanud HK Malmöle 29:37 (10:20). Karl Toom jäi väravata ja sai juba avapoolajal punase kaardi, aga Armi Pärt oli täpne kolmel korral.

Ka teine samas riigis mängiv Eesti koondise joonemängija viskas kolm väravat, kui Hendrik Varul aitas esiliigas Hammarby IF-i 28:24 (12:9) võidule HIF Karlskrona üle. Robin Oberg jäi nullile ning Stockholmi AIK sai teise kaotuse, jäädes alla HK Torslanda Elitile 26:29 (12:13).

Luksemburgi naiste meistriliigas ei käinud CHEV Diekirchi jaks teisel poolajal üle viimaste aastate meisternaiskonnast HB Käerjengist ning hoolimata Alina Molkova kümnest tabamusest kaotati 22:28 (11:11).

Hollandi kõrgliigas jätkab kahe vooru järel punktita HV Havas, kui kodusaalis kaotati HV KRAS/Volendami duubelmeeskonnale 25:29. Jesper Bruno Bramanis viskas oma viimase paari aasta koduklubi vastu viis väravat.