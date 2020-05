Rasmus Mägi: kui rahvusvahelisi võistlusi pole, on oluline koguda värskust ja puhata

Kui tavaliselt viibib Mägi kevadeti välislaagrites, siis praegu harjutab ta arusaadavalt kodusel Tartu Ülikooli staadionil. Mida toob käimasolev ja järgmine aasta võistluste koha pealt, on keeruline prognoosida.

"Veel on raske öelda, kuhu see kõik välja jõuab või kas see üldse piirdubki aastaga 2020. Tegelikult ei saa olla üheski võistluses ka järgmise aasta osas kindel enne, kui see stardipauk päriselt antud ei ole," lausus Mägi intervjuus ERR-ile.

"Ma ei tahaks kindlasti liiga pessimistlik olla, aga praeguses olukorras ei suuda ma seda ka liiga naiivselt vaadata. Et homnepäev on kõik hästi ja nii nagu enne. Seda kindlasti ei juhtu."

"Kui aasta kujuneb selliseks, et rahvusvahelisi võistlusi ei ole ja meil on mõned võistlused siseriiklikult, siis pigem arvan, et oluline on saada värskust ja puhata eelnevast pea kümnest aastast ennast välja," leidis Euroopa meistrivõistluste hõbe antud olukorras ka positiivset.

Eeldada võib, et tänavu võisteldakse peamiselt kodumaal. Mägi toob välja, et võib tõketega staadioniringi asemel joosta ka 400 meetrit puhtalt. "On sportlasi, kes saavad rohkem erinevaid alasid katsetada. Minu puhul see ampluaa nii lai ei ole. Kaugust ma kindlasti hüppama ei hakka."

Tokyo olümpiamängud lükkusid aasta võrra edasi ja nii on pikenenud ka sinna kvalifitseerumise protsess. "Kui algselt tundus, et Doha MM-i üheksas koht oli kõigepealt pettumus, siis olümpiat silmas pidades saime aru, et see oli väga vajalik käik. Vahepeal jälle tundus, et sel ei olegi tähtsust. Nüüd jälle selle aasta tulemused on külmutatud," kirjeldas Mägi emotsioonide vaheldumist.

"Tegelikult peaks see edetabeli 14. koht tähendama, et ma olen olümpial peal. Peale vist lastakse 32 sportlast - ma olen üsna kindel, et seda aega järgmisel aastal 18 uut sportlast üle ei jookse. Olümpia koha pealt peaks olema justkui kõik kombes. Loomulikult, kui olümpia järgmisel aastal toimub, on hea saada võimalikult kiire aeg ka enne kätte. Isegi mitu korda."

Mägi sõnul on paljud sportlased kvalifikatsiooniperioodi külmutamisega rahuolematud ja säärane süsteem ei pruugi jääda. "Olen ka kuulnud, et on arutlusel, et külmutamine tunnistatakse uuesti kehtetuks. Kui peaks toimuma võistlused, siis loevad ka uuesti tulemused. Sportlastele segane seis, ilmselt ametnikele veel segasem."