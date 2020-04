Giro d'Italial osalema pidanud rattur hakkas kulleriks

Koroonaviiruse pandeemia tõttu ei ole Itaalia ratturitel lubatud välitingimustes treenida vähemalt kuni 3. maini. Marengo otsustas, et vormis püsimise nimel hakkab ta Põhja-Itaalias asuvas Torino linnas rattakulleriks ning viib inimestele kodudesse pitsasid ja pastaroogi.

27-aastane Marengole tuli uus karjääriidee kodus tüdruksõbraga istudes. "Me avastasime internetist, et jäätisemüüjad võivad kaupa inimestele kodudesse viia," rääkis Marengo. "Mõtlesin, et võib-olla leian ma ka kedagi, kellele rattakulleri teenust osutama hakata."

Itaallane võttis seejärel ühendust linnapeaga ja sai rohelise tule. "Kõik mu kliendid on imestunud. Eriti kuna ma viin asjad alati ka trepist üles, et saada veel paremasse vormi," jätkas Marengo, kes toimetab päevas kohale 30 tellimust. Kuigi ratturil koguneb päeva jooksul kuni 70 kilomeetrit, siis tunnistab ta, et tegevus sarnaneb päris treeningule väga vähe.

Giro d'Italia pidi algama 9. mail. Hetkel ei ole teada, kas ja millal võistlus toimuda võiks.