Giro d'Italia velotuur lükatakse teadmata ajaks edasi

"Giro d'Italia Ungari etappide korralduskomitee andis teada, et nende riigist pole võimalik Itaalia suurtuuri algsel kuupäeval alustada," teatas RCS Sport. "Kõik osapooled on kokku leppinud, et Giro d'Italia korraldamiseks püütakse leida hilisemaks sobiv aeg."

Giro d'Italia pidi toimuma 9.-31. maini ja algama Ungari teedelt, kus planeeriti pidada kolm etappi. Uusi kuupäevi ei teatata kindlasti enne 3. aprilli.