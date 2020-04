Itaalia profiratturitel on lootus mai alguses teedele sõitma pääseda

Itaalia valitsus kehtestas liikumiskeelu 9. märtsil, kui koroonaviiruse levik näitas suurt tõusutrendi. Tänaseks on Saapamaal viiruse tagajärjel surnud rohkem kui 18 000 inimest ja kriisi vaibumist ei ole ette näha, kirjutab Spordipartner.ee. Itaalia peaminister Giuseppe Conte teatas, et mõned vähemolulised poed ja tööstused taasavatakse 14. aprillil ning see tõstis ka ratturite lootusi treenima pääseda. Spordiminister Vincenzo Spadafora täpsustas aga, et sportlastele piiranguid ei leevendata.

"Analüüsisime olukorda, kuid me ei saa välitreeninguid lubada, sest meil on ikka veel liiga palju positiivseid juhtumeid riigi põhjaosas, kus baseerub palju rattureid ja mitmed tiimid. Praegu on tähtis kodus püsida," selgitas di Rocco. "Profi- ja olümpiaratturid lubatakse ilmselt teedele sõitma pärast 3. maid. Kuid me ei saa kasutada militaarjõude või politseid, et neid treeningul kaitsta."