NBA mängijad saavad ükshaaval trennisaali

Maailma tugevaim korvpalliliiga NBA lubab alates reedest mängijaid osaliselt tagasi treeningutele lubada. Esialgu küll vaid sellistes osariikides, kus piiranguid on lõdvendatud - nagu Georgia - ja ühekaupa.

ESPN-i teatel on grupitreeningud jätkuvalt keelatud ja liiga on lubanud hoolitseda nende meeskondade mängijate eest, kelle klubide koduosariigis kehtivad endiselt karmimad isolatsioonireeglid.

Küll aga tuleb rõhutada, et treeningvõimaluste väike laiendamine ei anna vihjeid liiga hooaja jätkamise kohta. NBA juhi Adam Silver ja klubi omanikud ootavad jätkuvalt koroonaviiruse pandeemiast tingitud olukorra selginemist.

Neljapäevasel nõupidamisel sõnasid mitmete klubide omanikud, et mängijad on uurinud neilt võimalusi sõita Georgiasse treenima, kuid esitati ka üksjagu kahtlevaid arvamusi, sest igasugune piirangute lõdvendamine ja reisimine on ühtlasi ohutusrisk.

Korvpalliliiga NBA hooaeg katkes pandeemia tõttu 11. märtsil.