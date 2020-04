Taaramäe: pean end hooaja lõpus kõvasti tõestama, et sellisel tasemel edasi sõita

Tanel Kangert oli üldse üks viimaseid Eesti sportlasi, kes sai enne kriisi laienemist tippvõistlusel startida. Pariisi-Nice'i velotuur, kus Kangert saavutas kaheksanda koha, lõppes 14. märtsil. Väga heale hooaja algusele järgnenud kergem periood meest ei kurvasta. "Erakordne kuu on olnud. Ma ei mäleta, et oleksin täiskasvanuna märtsi lõpp-aprill nii kaua Eestis viibinud ja seda üsna ilusat ilma nautida saanud," lausus Kangert ERR-ile.

Rein Taaramäe võistles kuni 1. märtsini Aafrikas. Seejärel naasis ta Eestisse. Teises elupaigas Monacos on kehtestatud täielik karantiin. Paljude klubikaaslastega võrreldes on Taaramäe heas seisus ja sõidab praegu päevas keskmiselt 100-200 kilomeetrit. Maanteel treenida on oluliselt lihtsam kui tubastes tingimustes. "Puki peal üle tunni aja naljalt trenni igapäevaselt ei viitsi teha ja mentaalselt lihtsalt ei suuda. Eks seal puki peal tuleb see üks tund eriti efektiivselt teha," selgitab Taaaramäe.

Rattamaailm on Kangerti sõnul uuele olukorrale reageerinud pigem solidaarsust üles näidates. Taaramäe toob välja huvitava võistlusformaadi, mis nüüd populaarsust kogub. "Nüüd on virtuaalsed pukisõidu võistlused. Igaüks väntab oma kodus, aga on ühenduses mingi aplikatsiooniga. Rajad, tõusud ja maastikud jooksevad seal ees ja teised sõitjad on seal ka virtuaalselt. Omalgi tuleb 24. aprillil esimene start."

Kangert lähtub treeningplaanides enda tunnetusest. Lisaks rattasõidule on ta käinud jooksmas ning teinud jõusaalitreeninguid. Rattur peab oluliseks, et võistluskalendri osas on teatud lahendused välja pakutud. "Mingi selgus on olemas. Septembris on kindlasti võistlused, augusti lõpus peaks hakkama Tour de France ja ma usun, et vähemalt kolm-neli nädalat enne seda on ka juba tihedalt võistlusi. Palju lihtsam on tippsportlasena treenida, kui on mingid sihid. See neli nädalat teadmatust mulle ei meeldinud – mulle meeldib kui on rutiin, kui on plaan ja tegevusel mingi mõte."

Kui plaanid tegelikkuseks tehakse, ootab rattureid ees ülimalt tihe hooaja lõpp. Kangert usub, et Giro ja Vuelta peetakse pigem lühendatud kujul, mis oleks igati vastuvõetav lahendus.

Nii Kangertil kui Taaramäel on käsil klubilepingu viimane aasta. Eriti Taaramäel tuleb ennast võistlusperioodil väga hästi kokku võtta. "Hooaja viimaste kuudega tuleb endale meeskond leida. Esimesed kolm velotuuri, mis ma aasta alguses sain sõita, seal ma eriliselt silma ei paistnud ja põhimõtteliselt on mul nulliring. Ega mul midagi silmapiiril ei ole, pean end hooaja lõpus kõvasti tõestama, et rattaga sellisel tasemel edasi sõita."