Rein Taaramäe tähistas sünnipäeva üheksanda kohaga

Kolmandal etapil sõitsid ratturid virtuaalmaailmas 33,54 kilomeetrit Fieschist Nufenenpassi. Võistluse võitis iirlane Nicholas Roche (Team Sunweb) ajaga 1:12.11. Teise koha sai venelane Ilnur Zakarin (CCC Team; +1.10) ja kolmanda ameeriklane Larry Warbasse (AG2R La Mondiale; +1.17). Taaramäe kaotas võitjale kolme minuti ja kaheksa sekundiga.

Taaramäe sõnul on virtuaalsed võistlused võrreldes reaalmaailma sõitudega ohutumad ning tuulessõiduefekt puudub. "Virtuaalsel sõidul tuleb algusest lõpuni kogu aeg panna – palju raskem on," tõdes Taaramäe. "Samas on digitaalsel võidusõidul konkurente palju lihtsam tüssata, näiteks valetad natuke iseenda kaalu. Ka internetiühendus määrab palju. Minul jooksis täna programm stardis kinni ja kõik ühendused tuli taastada. See röövis umbes poolteist minutit."

Taaramäele võidusõit meeldis, kuid tulevikku sellele võistlusformaadile ei näe. "Kontrolli teostada on väga raske," nentis Taaramäe. "See tähendab, et kõigile oleks koju kohtunikku vaja."

Neljandal etapil ootab rattureid ees 36,8 kilomeetrit.

Digital Swiss 5 Races on Rouvy keskkonnas peetav viiest etapist koosnev virtuaalne velotuur, kus osaleb 19 meeskonda. Iga päev peab igast tiimist võistlustulle asuma kolm ratturit. Stardinimekirjast leiab kaks eestlast: Rein Taaramäe (Total Direct Energie) ja Martin Laasi (Bora-hansgrohe). Esimese etapi võitis Rohan Dennis (Team Ineos) ja teise Stefan Küng (FDJ-Groupama). Laas lõpetas teisel etapil 47. kohaga.