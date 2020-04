Teigamägi: viit tiitlivõistlust järgmisel aastal ilmselt ei tule

Koroonaviiruse pandeemia on sundinud kergejõustikuvõistlusi järjest edasi lükkama, nii et nüüd terendab järgmisel aastal võimalus, et osaleda tuleb koguni neljal-viiel tiitlivõistlusel. Füüsilise vormi hoidmisest suurem probleem on aga sportlaste vaimne valmisolek.

Olümpiamängud, mille üheks selgrooks on kümnepäevane kergejõustikuprogramm, on juba järgmisesse suvesse lükatud. Sise-EM ja -MM leiavad mõlemad aset järgmise aasta märtsis, vastavalt Poolas ja Hiinas. Kui arvestada sellesuvise Pariisi kergejõustiku EM-i edasilükkamisega ja järgmise aasta suvesse planeeritud MM-iga, kas on loogiline, et järgmisel aastal toimub viis suurt kergejõustikuturniiri?

"See plaan on selge, et suurvõistlused nii Euroopa kui maailma tasandil toimuvad ja OM on ka paigas. Mis saab Pariisi EM-ist, kas see lükkub järgmisesse aastasse... see saab loodetavasti selgeks lähinädalatel. Aga viit võistlust ilmselt ei tule," arvas Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.

Järgmise aasta MM USA-s Eugene'is peaks toimuma olümpiaga ühel ajal, seepärast on seda vaja nihutada. See toob uut peavalu, sest ülejärgmise aasta suvel ootavad Münchenis ees juba uued Euroopa meistrivõistlused.

"München ja kogu piirkond on teinud selleks suuri investeeringuid juba ja teevad ka järgnevatel kuudel ja aastatel. See palve on edastatud maailma kergejõustikuliidule, aga täpseid kuupäevi Eugene'i võistluse osas ei ole veel välja käidud," ütles Teigamägi.

Eesti atleedid on kõik terved ja suurem osa saab neist igapäevaste treeningutega füüsilist vormi hoida.

"Raskem küsimus on võib-olla isegi mõtlemine sellele, milleks ma valmistun. Kui täna ei ole teada, millal toimuvad üldse esimesed võistlused, rääkimata tiitlivõistlustest, siis see on võib-olla kõige keerulisem küsimus," mõtiskles Teigamägi. "Individuaalaladel on see probleem."

Veebruarikuus ERR-i sporditoimetuse parimaks valitud Tiidrek Nurme aga hindab võimalust, et enam ei ripu olümpiaotsus kirvena pea kohal ja saab keskenduda olulisemale.

"Mul ei ole sellel ajal aega mõelda selle peale, kui kiiresti ma olümpiamängudel jooksen. Kui see kirves mul pea kohalt ära võeti, öeldi seda, et olümpia toimub järgmisel aastal, siis ma ütlen seda, et see oli minu jaoks super uudis. Täna ma saan keskenduda nendele asjadele, mis on olulisemad kui tippsport," lausus Nurme.