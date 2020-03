Koroonaviirus sunnib profirattureid Eestisse naasma

Koroonaviirus on segi ajanud ka Eesti profiratturite plaanid, treeningud ning pausile on vähemalt kuuks ajaks pandud nende võistlusgraafik.

Mitmed Eesti profiratturid elavad ja treenivad igapäevaselt väljaspool Eestit, kus ilmastikuolud ja treeningutingimused on kodumaa omadest märksa paremad. Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) teatas hiljuti, et rahvusvaheline võistluskalender on vähemalt kuni 3. aprillini tühistatud ning edaspidiste võistluste toimumine otsustatakse jooksvalt viiruse arenguid arvesse võttes.

Hispaania linn Girona, mis on mitmete Eesti profiratturite kodulinnaks kehtestas näiteks tänaval sõitvatele ratturitele trahviks 2000 eurot ning kuulutas alates 16. märtsist välja karantiini. Kui esialgsete reeglite järgi oli väljas treenimine amatöörratturitele keelatud ja profiratturitele litsentsi alusel lubatud, siis see on tänaseks juba muutunud ning ühtlaselt karmid reeglid kehtivad eranditult kõigile. Kuna viiruse arengud on prognoosimatud, siis muutub ka sportlaste olukord igal päeval ning peab lihtsalt paindlik olema ning vajalike muudatustega kaasa minema.

Kuna väljas treenimine on lähinädalatel mitmetes Euroopa riikides keelatud, siis otsustasid paljud ratturid kodumaale naasta, sest asendustreeninguna kasutataval pukisõidul pole asukoht oluline.

Eestisse on juba jõudnud näiteks Rein Taaramäe (Direct Energie), Oskar Nisu (EvoPro Racing), Tartu2024/BalticChainCycling.com eestlastest ratturid ning naasmas on Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation), Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation), Martin Laas (BORA-hansgrohe), Aksel Nõmmela (Wallonie-Bruxelles) jt.