Mihkel Räim heategevussõidust: mul oli niikuinii plaanis ümber Saaremaa sõita

330 kilomeetrit – täpselt nii pika maa ümber kodusaare Saaremaa sõitsid ratastel maha Mihkel Räim ja Steven Kalf, kes on mõlemad profiratturid. Eesmärgiks koguda raha Kuressaare haiglale, juhtida tähelepanu Saaremaa olukorrale ja tutvustada kõigile kodusaare ilu.

"Mõnes mõttes on see saarlase kohus natuke midagi ära teha selle asja suhtes. Teine asi on see, et see on põnev väljakutse ka endale," tunnistas Mihkel Räim ERR-ile. "Kuna mul oli niikuinii plaanis sellist asja teha sel aasta – lihtsalt ümber Saaremaa sõita, see on päris paljudel tegemata –, siis mõtlesin, et teen ära. Siis see lumepall hakkas kuidagi veerema, et saab seda teha heategevussõidu raames ja tänu sellele ma arvan, et sellest tuli päris vinge projekt."

Mõlemad ratturid on saanud vahepealse aja sadulas ka trenni teha, kuigi võistluskalender nii meil kui mujal on edasi lükatud. Pikk sõit on sellegipoolest paras katsumus.

"Eelmisel nädalal tegin ka enda ühe pikima trenni senimaani, 185 km. Natuke ikka sai valmistutud, aga muidu peaks hakkama saama küll, see kilometraaž ei tohiks olla probleem, tempo on see, mis tapab. Kui rahulikult sõita, siis sõidab ikka ära," arvas Kalf.

Tempot aitasid hoida mitmed rattasõbrad, kes nendega rajal mõneks ajaks ühinesid. Nende seas ka üks Eesti esimesi koroonapatsiente, Mihkli isa Riho Räim.

Riho Räim sõitis kaasa pisut üle 51 kilomeetri – vorm ei ole kiita, tunnistas ta. "Ega ma endale liiga selles suhtes ei teinud, et kui ka oleks tundnud 30 km peal, et enam ei jaksa, oleks boksi keeranud," sõnas Riho Räim. "See ei olnud see koht, kus ennast näidata või kangelastegu teha, ma ikkagi nii palju tunnetasin oma organismi. Praegu on tunne väga hea."

Kuressaare haiglas ja vahepeal ka Tallinnas intensiivravipalatis ravi saanud Riho Räim tahtis sõiduga arste tänada, et nad ta taas jalule aitasid. "Tänu haigla töötajatele ja Kuressaare haiglale. Sest nemad ikkagi kinkisid mulle nagu teise elu," tänas Riho Räim.