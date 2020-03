EJL saatis UCI-le ettepaneku olümpia kvalifikatsiooniperiood külmutada

Koroonaviiruse ulatuslik levik mõjutab üha enam spordivõistlusi. Kui mitmed riigid on COVID-19 viiruse tõkestamiseks ära jätnud kõik massiüritused, siis on ka neid, kes jätkavad võistluste korraldamist. Selline olukord paneb Eesti maastikuratturid olümpia kvalifikatsiooniperioodil raskesse olukorda.

Näiteks algab pühapäeval Lõuna-Aafrika Vabariigis kuulus maastikuratturite mitmepäevasõit Cape Epic, mida korraldajad ei plaani hetkeseisuga ära jätta. Samamoodi võistlevad maastikuratturid edasi Türgis ja USA-s. Enamikes Euroopa riikides on sportlastel soovitatud reisimist vältida, spordiüritusi ei korraldata ning paljudesse riikidesse ei võeta kõiki inimesi enam vastugi. Kuna Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) ei ole maastikuratturite olümpiakvalifikatsiooni suhtes seisukohta võtnud, siis paneb see Eesti sportlased keerulisse olukorda – kas eirata koroonaviiruse tõkestamiseks määratud soovitusi ja reisida Türki olümpiapunkte koguma või kaotada olümpiakoht.

Eesti Jalgratturite Liit (EJL) saatis reedel UCI-le avalduse, milles uuris Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu seisukohta ning tegi ettepaneku teadmata ajaks olümpia kvalifikatsiooniperiood kõikide tervise huvides külmutada ja seoses sellega vältida tekkinud ebavõrdset olukorda.

"Meie maastikuratturite naiste koondis on teinud olümpiapunktide kogumisel suurepärast tööd, seda ka selle aasta alguses," ütles EJL-i president Raivo Rand. "Seoses koroonaviiruse kiire levikuga on paljud planeeritud võistlused ära jäänud ja meie naiste punktide kogumine pooleli jäänud. Kirjutasime UCI-le ettepanekuga külmutada tänaseks kogutud punktid, et soovitusliku reisikeelu tõttu ja sellest tuleneva ebavõrdsusega riikide vahel mitte kaotada potentsiaalset kohta olümpia mängudel."

Selle nädala olümpiareitingu riikide edetabelis hoiab Eesti naiste arvestuses 19. kohta ehk aastaga on tõustud kümme positsiooni. Selline seis tagaks hetkel ühele naismaastikuratturile koha Tokyo olümpiamängudele. Kokku pääseb suurvõistlusel starti 38 meest ja 38 naist. Ühe koha tagamiseks peab Eesti 27. mail kuuluma 21 parema riigi sekka.