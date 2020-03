Koroonaviirusest tingitud piirangud tekitavad olümpia kvalifikatsioonis ebavõrdsust

Hispaanias elav Eesti valitsev olümpiakrossi meister Janika Lõiv on sunnitud järgmistel nädalatel treenima sisetingimustes. Kui alguses jäeti koroonaviiruse leviku piiramiseks ära võistluseid, siis nüüd on hakatud kehtestama liikumispiiranguid ja sulgema riigipiire. Alates pühapäevast on Hispaanias jalgrattaga õues treenimine keelatud ja trahvitav.

Riigiti on olukorrad erinevad, mis on siiani tekitanud olümpia kvalifikatsioonis ebavõrdsust. Näiteks eile veel said maastikuratturid võidu sõita USA-s ja Türgis. Sellepärast saatis Eesti Jalgratturite Liit reedel rahvusvahelisele alaliidule ametliku pöördumise olümpia kvalifikatsiooniperioodi külmutamiseks, et vältida reisimisest tulevaid riske sportlaste tervisele. Kuni tänaseni ei olnud võimalik olümpiakohtade nimel konkureerida võrdsetel alustel. Täna teataski Rahvusvaheline Jalgratturite Liit, et on Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel palunud kvalifitseerumine peatada tagasiulatuvalt 3. märtsi seisuga.

Eesti maastikuratturid alustasid olümpiapunktide kogumist 2018. aasta mai lõpus ning esialgu pidi kvalifikatsioon lukku minema tänavu 27. mail. Tokyosse ühe sportlase lähetamiseks oli vaja kuuluda riikide edetabelis 21 parema sekka ning kaks aastat tagasi 29. positsioonilt alustanud Eesti naised on hoidmas 19. kohta. Nüüd on Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel palutud võimalikult kiiresti kinnitada lõplik Tokyo olümpiastardinimekiri.