Rahvusvaheline jalgrattaliit tühistas kolmeks nädalaks kõik rattavõistlused

Seoses koroonaviiruse arengutega ja võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitusi, võttis Rahvusvaheline jalgrattaliit (UCI) pärast nädalavahetusel toimunud kriisikoosolekut vastu ranged meetmed, mille eesmärgiks on takistada viiruse levikut, tagada kõigi jalgrattaüritustel osalejate tervise maksimaalne kaitse ja võistlustel osalejate sportlik võrdsus.

Vastu võeti järgmised meetmed:

UCI peamine ülesanne on tagada sportlaste turvalisus. Sellega seoses palutakse kõigil võistluskorraldajatel tühistada kõik UCI rahvusvahelisse kalendrisse kuuluvad jalgrattavõistlused.

Peatatakse kõigi UCI kalendrisse kuuluvate võistluste toimumine alates 15. märtsist 2020 kuni vähemalt 3. aprillini 2020. Sel perioodil külmutatakse sportlaste UCI punktid, et tagada sportlaste võrdne kohtlemine.

Tokyo olümpiamängude ja paraolümpiale kvalifitseerumine distsipliinidel, mis on juba toimunud (maantee-, treki- ja parajalgrattasõidus maanteel) ning distsipliinidel, kus kvalifitseerumine veel toimub (maastikurattasõit, BMX kross, BMX freestyle, parajalgrattasõit maastikurattal) palub UCI Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt (ROK) ja Rahvusvaheliselt Paraolümpiakomiteelt (IPC) kvalifikatsiooniperioodi külmutamist tagasiulatuvalt alates 3. märtsist 2020, et tagada sportlik võrdsus.

UCI teeb ettepaneku säilitada algselt Tokyo olümpiale kavandatud kvalifikatsiooniperioodid järgmistele distsipliinidele (BMX freestyle 11. mai, maastikuratas 27. mai, BMX kross 1. juuni, parajalgrattasõit 7. juuni). Ettepanek tuleneb sellest, et tagada kõigi sportlaste võrdne kohtlemine ning et hoida kvalifitseeruvaid sportlaseid võistlusprogrammide ja treeningkavade pidevate muutuste eest. UCI palub võimalust pikendada kvalifitseerumisperioodi 30. juunini 2020.

UCI on otsustanud sulgeda ka oma Šveitsis Aigles asuva peakontori hooned, kus töötab igapäevaselt 120 töötajat ning rakendab alates 17. märtsist kodukontorit.

"Koroonaviirusega seonduvad arengud ja järsud muutused mõjutavad meid kõiki, eriti aga Euroopa riike ning nende ametkondi, kes on sunnitud rakendama drastilisi meetmeid, millel on omakorda suur mõju spordivaldkonnale. Meie roll selles ootamatus ja pidevalt muutuvas olukorras on kiire kohanemine ning selliste meetmete rakendamine, mis aitaks tagada kõigi inimeste turvalisust, kaitsta tervist ning sportlikku võrdsust. Praegune olukord nõuab, et jalgrattaspordi kogukond ning olümpiasportlased oleksid paindlikud, innovatiivsed, toetavad ja kokkuhoidvad," kommenteeris olukorda UCI president David Lappartient.

"Õnneks on jalgrattasport spordiala, mida saab ideaalis teha just välitingimustes ja mis ei sõltu siseruumide olemasolust. Sellest tulenevalt ratturite treeningud ei katke, sportlased treenivad individuaalsete plaanide järgi edasi ning loobuvad ühistreeringutest. Tänu uuematele tehnoloogiatele on võimalik näiteks individuaalselt harrastada ka e-sporti, selleks peab trenažöör olema ühendatud ühtsesse võrku ja nii saab iga sportlane olla kaasatud oma kodus. Taolisi võistlusi korraldab juba ka UCI," lisas Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär Urmas Karlson.