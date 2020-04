Mihkel Räim ja Steven Kalf sõitsid Kuressaare haigla toetuseks ümber Saaremaa

Sõit kestis kümme tundi ja 15 minutit, Kuressaare haigla ees finišeeriti kiirabiautode vahel kell 17.50.

"330 km on selline päris eriline," tõdes Mihkel Räim enda Facebooki lehel. "Üks kevadisi suuri klassikuid Milano – San Remo on ka pea 300 km nii, et mõnes mõttes on see selle võistluse kerge nuusutamine, kuigi muidugi profiil ja tempo on teine."

Räime hinnangul nõuab selline sõit mingil määral ka ettevalmistust. "Ma usun, et kõik inimesed on võimelised seda läbima, aga küsimus ongi ajas," lausus ta. "Meie teeme seda ühe päevaga ja selleks peab ikka mingi põhi all olema. Eelmisel nädalal tegin ühe trenni, mis oli pea seitse tundi ja 210 km pikk. See oli väike test, aga selge on see, et tühja koha pealt ma seda teha ei julgeks ja ega tahakski, sest siis ma naudiks protsessi vähem."

Räime ja Kalfiga liitusid teekonnal mitmed inimesed, teiste seas ka üks Eesti esimesi koroonapatsiente, Mihkli isa Riho Räim ning Kuressaare haigla juht Edward Laane.